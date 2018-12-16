工展會開幕 商戶看好銷情

工展會昨人流多，大部分為拖着手拉車的長者，其中又以參茸海味店最多人圍觀。美味棧銷售經理劉崇智表示，起初因為大環境一般而擔心銷情，但經過第一天便再無此想法，因為看到入場市民多，生意不俗，花費最多的市民買了7000多元，主要買花膠、鮑魚、魚肚等食品。他預計整體生意額會比去年上升7％至8%。

男子為妻購4000元白鳳丸

除了參茸海味外，保健產品也受青睞。陳先生為太太購買約4000元的白鳳丸，說「女人叫我去買我就去買」。問及有否在其他地方格價時，他說沒有，但感覺比外面便宜，「不是單純為了便宜一元半元的，人家搭棚給你，（工展會）有氣氛，我直頭有賺啦！」

長者露宿兩晚終購得福袋

至於苦候多時排隊等待入場搶購80元優惠的長者，昨早約9時睡醒。連續兩晚露宿的莫婆婆表示第一晚較冷，在路旁難以入眠，昨晚較暖，而且排隊位置「唔食風」，能睡上一覺。昨早11時一眾排隊者入場，核對過籌號及身分證後成功換領福袋。莫婆婆及其友人以第7及第8號籌，購得工展會推出總值8000元的福袋。莫婆婆興奮地向記者展示戰利品，說最愛福袋中的蒸鍋，會留給自己用。但因福袋頗重，二人買福袋後無力久留，表示會擇日再來。

特首林鄭月娥昨於開幕典禮後在場逛了一會，買了鹹蛋黃酥餅、魷魚絲等小吃，又買了18條臘腸和20隻臘鴨髀等，以及蝦子麵等產品，共花了2579元。途經廚具用品店時，林鄭月娥說「我好耐無煮飯喇」。售賣臘味產品的季季紅，市場推廣主任吳楚瑩表示，特首向他們說主要買來自用，笑稱林太「買了很多臘鴨髀」。