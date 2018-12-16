被批保護富人 食安增街市抽查樣本 新指引由8%增至15%

早前審計報告揭發，食安中心2017年食物監察計劃抽取的2.5萬個食物樣本，49%都取自超級市場，並沒有就抽取樣本分佈提供指引，立法會政府帳目委員會昨日召開公開聆訊，討論有關內容。

近半樣本取自超市 立會關注

食環署長劉利群解釋，食安中心是參考統計處零售數據分佈抽查比例，由於超級市場的食物貨值較高，加上部分食物種類例如芝士、即食沙律等在超市購買的機會較大，因此抽查的樣本較多。

帳委會副主席梁繼昌關注，用食物價值決定抽查分佈不科學，因為超市食物普遍較貴，做法予人保護較有錢市民的觀感，應以在不同零售點購買食物的數量、人流分佈並以風險為本決定抽查分佈。委員何俊賢亦促請食安中心調查市民食物消費模式，並根據有關比例抽查。

劉利群解釋，除了根據零售價錢，還有其他因素例如全港食物消費量調查決定比例，希望盡量貼近實際情况，並會一直修正做法，例如留意到哪些地方樣本傾向較多不合格樣本就會調整抽樣。劉續稱，今年10月已落實新指引，將在超巿、便利店、百貨公司抽取的食物樣本降至40%，其餘20%來自地舖雜貨店、15%街市、15%食肆和10%食物製造廠。

230天方有化驗結果 「夠市民中毒幾次！」

審計報告發現2017年食物測試中，由抽樣到化驗所交回測試結果最長達230天，批發及零售界議員邵家輝批評，「有一半都要超過30日才完成，有的更要230日，已夠市民中毒到康復、中毒再康復好幾次了！」

新指引：抽樣後14天內交化驗所

劉利群解釋，由於化驗室就恒常監察化驗有既定時間表，曾有工作人員提早到市面取樣本，然後在辦公室儲存，到指定時間才將樣本交到化驗室。她認同取樣日子愈近化驗日期愈好，已於10月推行新指引，要求抽取食物樣本至交到化驗所須在14天內。恒常監察以外，劉利群指因應突發食安事件的抽查，很多時取樣後即日或翌日就會有結果。