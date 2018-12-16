四成社工高教界 感專業自主倒退

主要影響來自管理層

「高教公民」和「社工復興運動」於今年6月至8月，以電郵或傳真網上問卷方式，分別訪問了212名高教界學術人員及303名註冊社工。結果顯示，分別有47.4%受訪高教界學術人員及約43.4%社工認為，相較一年前，現時工作職位的專業自主程度「大幅倒退」或「輕微倒退」。

研究發現，77.5%高教界學術人員認為高級管理層為最影響其專業自主的因素，其次為撥款機構（60.3%）和管治委員會或董事會（59.8%）；社工方面，86.2%受訪者認為高級管理層最影響專業自主，其次是香港政府（79.7%）和撥款機構（78.3%）。

註冊社工曾醒祥轉述同行經歷稱，有社工曾穿帶有個人意見或主張的衣服而遭提示或警告，「（被提示）要注意機構形象，指這不被認可」，亦有社工參與遊行需向機構申報。曾醒祥又稱，曾有社工盼就青少年囚犯權利議題接受傳媒訪問，但被所屬機構勸告「最好唔好做」。

社工稱去遊行要向機構申報

對於來自機構外的壓力，曾醒祥稱曾有機構提供性小眾服務，有宗教團體因不滿而肆意滋擾，呼籲家長抵制其服務，令機構管理層、撥款者和前線社工受壓；亦有欲申請體恤安置者透過立法會議員或區議員去信施壓，干預社工處理個案的自主。社福界立法會議員邵家臻擔心，社工日後面對不公義時會變得沉默。社工復興運動成員梁志遠建議社工註冊局定期做專業自主調查，監察業界情况。

另外，有82%高教界學術人員表示，相較一年前，香港的學術自由「大幅倒退」或「輕微倒退」。高教公民研究總監關志健分析，過半受訪學術人員為合約制，並無職業保障，令他們擔心其教學和研究會否「行差踏錯或得罪政權」。他建議大專院校提高透明度，公開升遷和評估準則，讓學術人員清晰知道去留和加薪不受個人政治取向影響。