稀有黃緣螢6年少三成 冀引關注

麥肇峰說螢火蟲是生態指標，牠們出沒之處反映水源潔淨和無光害。在港只有數處發現黃緣螢蹤迹，絕大部分屬私人土地，尤其北區正受發展威脅，基金會近年積極教育公眾，拉近螢火蟲與公眾距離。

將增「長黑」館展千蟲 眾籌資金

「螢火蟲生態教育廳」設於香港神託會培敦中學地下，除設螢火蟲資料簡介，並有展示黃緣螢。教育廳設營火蟲體驗室，預計會有近千隻營火蟲幼蟲，讓公眾預約參觀。麥說體驗室需保持「長黑」、「伸手不見五指」，室溫約23℃至26℃，環境要求高，照顧每隻螢火蟲每年最基本成本700元，計及人手，料每年需至少80萬元維持運作，基金會正「眾籌」資金。

對於人工培育是否「違反自然」，麥說「最理想當然是讓螢火蟲自然生長繁殖，但人類發展扼殺牠們生存環境，便要人為方法幫助牠們生存」。他說學生協助培育螢火蟲10個月至「終齡幼蟲」，便會帶到渠務署修復的河道一帶放生。