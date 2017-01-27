課室變展館 10個月育700蟲 中學生養螢火蟲野外放生

除展廳外，這兒亦是「生命教育教室」，學生需培育螢火蟲10個月，有人親睹螢火蟲死去而反思生命，有人則對昆蟲改觀，由「可怕」變「可愛」。培敦一班「培螢先鋒」由20名中二至中五生組成，今年9月起開始照顧螢火蟲，包辦換容器及餵食等。中三級的謝懷宇說，以往自己性急暴躁，但當培育員後慢慢練出耐性，每次移送幼蟲到新容器，「要用毛筆讓牠爬上去、慢慢的」，記者說他的口脗如「慈父」，他尷尬笑笑，但眼前這人兒，似乎因此「長大了」。

存活率僅半 學生反思生命

螢火蟲生命周期只約一年，而人工培育的存活率只得一半，懷宇說有時放學回家，會問上帝「為何這麼快奪去一條命？」這道人生哲學題恐怕難有答案，但懷宇說他學懂珍惜眼前人，「食完飯會同父母聊天，不像以往只顧打機」。

中三級的胡依晴說原本害怕昆蟲，但自照料螢火蟲後便感到牠們「很可愛」，有時更會放到手上，其他人或覺這舉動令人「毛管戙」，她反問「牠們不會傷害人，有什麼可怕？」

螢火蟲保育基金會長伙母校設館

這一切的幕後功臣，麥肇峰是其中之一。他原是「文科底」，中學讀「雙史」，曾想過做歷史學家，但大學選了心理學，畢業後一次到日本旅遊，參觀當地螢火蟲館，從此愛上螢火蟲，再投身保育。由歷史到保育，看似轉折，但他說「讀歷史會分析前因後果，而保育道理也一樣，人為任意發展是因，環境破壞是果」。

20萬元改建 展廳3月供預約參觀

展廳的緣起也與他歷史科恩師、倪偉玲副校長有關，他畢業後仍保持與倪偉玲交流，學校也深受麥肇峰的熱心感動，雙方一拍即合，今年初找了前身是木工房的課室，改建為螢火蟲展廳。倪說，該校一直重視生命教育，但種花草未免死板，而照料螢火蟲更可學到科學等知識，基金及校方投放近20多萬元建展館，是盼肩負「保育」這社會責任，讓「螢光」傳承。

「螢火蟲生態教育廳」昨開幕，將陸續開放公眾參觀，除螢火蟲展板等介紹，將設有螢火蟲體驗室，預計明年3月供個人或團體預約參觀，詳情可到基金會網頁了解。