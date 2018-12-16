籌劃紅花嶺郊園 黃錦星：法定過程需兩年

黃錦星在網誌稱，紅花嶺近沙頭角，高度海拔492米，是北區最高山峰之一，逢春夏季節，以漫山紅色野杜鵑花開而得名「紅花嶺」；紅花嶺亦緊貼邊境，東望沙頭角海以至印洲塘，北連深圳梧桐山，西接古村蓮麻坑，南眺八仙嶺及新界群山，相信新郊野公園有助提升深圳梧桐山國家森林公園及本港八仙嶺郊野公園之間的生態連繫。

黃錦星昨被問及紅花嶺郊野公園的規劃進展時稱，預計法定過程需時約兩年，政府會與附近村落聯繫，冀他們支持郊野公園有更佳生態旅遊和保育價值，又要求內部做規劃設計時兼顧多方面保育及平衡。他又稱，過去幾年香港整體郊野公園總面積已增加50公頃，並將部分「不包括土地」納入郊野公園範圍。

政府去年宣布邀請房屋協會研究兩幅郊野公園邊陲地建屋的可行性，被問及保育會否與此有衝突，最終無法增加郊野公園的公頃數目，黃錦星稱理解土地小組就此聆聽了公眾意見，這留待小組年底的最終報告。