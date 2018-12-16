幻想《天地一沙鷗》主角 指引學生前路

籲勿虛度光陰 對生命有交代

李樂詩在香港中文大學教通識課時，向約20歲的四年級學生問：「一年只有365日，當中三分之一睡了、三分之一去玩了，再減去滑手機的時間，大致只剩100天，你覺得可以學到什麼？能否以此餬口？」她的通識課更像生涯規劃課，因為她常說人生首個20年應裝備自己，第二個20年盡力吸收經驗，第三個20年就要回饋社會。

學生常問她：「怎麼辦？」、「日後可以做什麼？」她要求很簡單，只求學生勿虛度光陰，對生命有交代。她每個學期要求每班學生組織一次行山活動，一行就是朝八晚五，學生要規劃行程、輪流講解、計劃後備方案等，從而令學生明白做人做事一定要有周詳計劃，探險亦如是，需有第一、第二、第三個方案。

除了大學生，她常到中學講解極地，又助尋贊助商，送學生去極地考察，有些學生後來修讀海洋生態。近年她擔心多國將爭奪北冰洋底下能源，內地和本港卻沒相關人才，於是她鼓勵一名曾赴極地的學生讀海洋法，「我很開心，他們反可以幫我」。

讚港生精靈 懂極地航拍地貌

李樂詩2009年已退下火線，不再帶極地團，以前隨團學生長大了，現在帶領新一批學生赴極地，她讚香港學生很精靈、醒目，懂利用航拍拍攝地貌與冰形，以便回來分享。她與一代代學生保持聯絡，見證他們成長，有學生感謝她如同燈塔般指引前路，而她只覺得是把一條「鑰匙」交到學生手上，讓他們開啟一道道門，發掘自己的新天新地。