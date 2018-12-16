自視藝術工作者 目標盡快整理萬張極地照 李樂詩撐填海：盼讓下一代唞氣

外界驚訝這名極地探險家「人格分裂」，突然撐填海，但原來當一頂頂帽子落在她頭上時，她卻只視自己為「一名藝術工作者」，只想盡快整理逾萬張有關極地的照片，期望政府用盡所有方法增加土地，讓下一代有「唞氣」的空間。

文：羅嘉凝

圖：馮凱鍵

嘆搞藝術都需要土地

9月中旬，土地大辯論將近尾聲，李樂詩在本報撰文，憶述當初欲設立極地博物館，輾轉覓地26年，至2013年12月「賽馬會氣候變化博物館」終在中文大學正式開幕，感嘆「香港文化創意產業是萬事俱備，只欠土地」。她聽聞有人在背後罵她，但她不想吵架，所以一直沒再回應，早前與多年好友、表明反填海的林超英同場，二人亦相當有默契，絕口不提填海。

或許是攝影師按動快門的聲音喚起了她的回憶，使她突然不吐不快。「不止是文化產業，創意需要空間，即使環保業，收集垃圾、回收，全都要土地。」早在2001年，她欲購買柴灣工廈一個2800呎單位，廉價租予藝術學生，卻被人捷足先登。早年，深圳尚未發展、到處是農地時，她就大膽向內地官員提議，不如將深圳土地亦讓給香港，這要求當然亦無實現。

「人是萬物之靈 什麼都做到」

土地供應專責小組將於月底向政府遞交最終報告。李樂詩認為本港土地需求迫切，因此支持用盡所有方法增加土地供應，例如發展棕地、沿岸填海。當初她沒想過有什麼人工島，後來《施政報告》提出「明日大嶼」，要填1700公頃人工島，外界不滿事出突然，但她相信政府應早在多年前已有研究，而填海需時，現已不能再拖，提議找專家去引導白海豚，甚至重修海底的珊瑚，「人是萬物之靈，什麼都可以做到」。

此番言論其實並不新鮮，但出自李樂詩的口卻叫不少人詫異，因為外界很長一段時間將她稱作環保人士、極地探險家。其實，她做過設計師、電影美術指導、作家、攝影師、雜誌編輯，如果要在這一堆名銜中挑選一個，她會選「藝術工作者」，因她認為自己一生均以藝術作「主打」，為極地寫文章、拍照、拍片，用藝術推動科普。

如果換作是一個藝術工作者支持填海，或許就沒那麼突兀。李樂詩做廣告出身，年輕時看過一本書說設計師黃金期到40歲為止，於是卯足全力，代表作有舊市政局標誌、中華電力商標等，打造內地「小人國」、「世界之窗」等景點。她早早打響名堂，成功在40歲前退休，轉戰極地，成為香港首位到達南極、北極及珠穆朗瑪峰「三極」的女性。

需專屬空間思考 享受寂寞

從小到大，李樂詩目標清晰，一旦有目標，就很心急要行動。小時候，她一定要有一張書枱，讓她可以畫畫、讀書、做功課，書枱是她的專屬空間；從事創作時，她需要空間獨處，靜靜思考；到極地考察時，她在雪地工作室寫作，享受寧靜。

現在，她從中環的家，乘搭港鐵到中大，踏着急促的步伐，感嘆年輕人再難有「唞氣」的空間，「寂寞是最豪華的享受，你說香港是不是？有幾多時可一個人靜下來？」

哀高錕離世 怕有朝也忘掉

76歲的她依然享受寂寞，但今年初突然在浸會大學跌了一跤，左手就提不到重物。她現時的目標是整理逾1萬張過去在極地時拍下的相片和筆記，憶起極地博物館基金會第一任主席高錕老來患上認知障礙，她擔心有朝一日她亦會將相片中的景物忘掉，於是覺得要加快手腳。今年，高錕離世了，讓她更心急，「許許多多的名人相繼逝世了，我不是驚死，而是準備有這一天」。