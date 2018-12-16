七折賣冒牌藥 上水藥店專騙內地客

海關沒公布涉案藥店名稱。被捕22歲及49歲男店員涉嫌違反《商品說明條例》及非法出售受管制藥物被捕，均獲准保釋候查，案件仍在調查，海關不排除稍後有更多人被捕。

海關版權及商標調查（行動）課監督方永佳表示，早前收到市民投訴，深入調查約一個月後，關員上周四突擊搜查新康行一間藥店及位於約50米外的兩個貯存倉庫，共檢獲5.1萬粒及22公升冒牌中成藥，另搜獲6.8萬粒受管制藥物。搜獲的冒牌中成藥以風濕關節藥為主，而受管制藥物則以止痛藥為主，另有小量心臟藥。海關事後將檢獲的藥物交往化驗，其成分及來源有待確定。

睇樣揀目標 見客精明售正貨

方又稱，初步調查相信，涉案藥店銷售手法非常不良，較精明顧客可在藥店買到正貨，店員會以內地客等旅客作目標，當他們購物時，店員會聲稱店內欠缺所需貨物，需到貨倉取貨，店員之後會將貨倉的冒牌貨帶到藥店售予顧客，同時亦訛稱冒牌貨為正廠出產的「外銷品」，主要供應生活水平較低的國家，故產品售價約為正品的六成至七成，主要針對內地客購買優惠貨品的心態。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。另外，違反《商品說明條例》，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。