林鄭赴京述職 家屬哭求向習求援

政務司長張建宗昨亦被問及特區政府會否向習近平求助，他說現階段主要是通過中國駐菲律賓大使館密切留意事件發展，至於國家會否介入，就要視乎事態發展。

林鄭：政府會幫在外遇困難港人

張建宗：現經駐菲使館留意發展

協助在菲判囚港人的立法會議員涂謹申稱，相信事件是冤案，形容判辭令人匪夷所思，希望中央及特區政府協助4人，否則即使他們上訴，成功機會亦很渺茫。

兩名在囚港人的家人梁詠琳和盧樹好昨午談及事件時哭成淚人，梁詠琳說感謝林鄭月娥關注事件，但希望特區政府可以做多一些：「我不希望她（林鄭月娥）純粹寫封信（給菲律賓）要求人道對待就了事，我希望她可以見一下我們家屬，或者抽些時間飛過去（菲律賓），提供一點點協助。」林太昨到北京述職，詠琳希望對方能找機會向習近平反映，在外交層面向菲方要求公平審訊4人。

盧樹好說弟弟已感絕望：「他說『如果連特首都不幫我們向中央反映，今次只能等死』，他可能覺得司法程序已不可信。他們那麼有理據都無法脫罪。」