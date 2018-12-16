掏空家底 女兒棄升學省學費救爸爸

兩年多的還押日子，4個家庭每年輪流到當地近20次處理訴訟。4人在當地還押逾兩年，幾個家庭都面對巨大的財政負擔，其中盧、梁兩家同稱已耗盡積蓄。

盧家已耗50萬 七旬母洗廁所幫補

盧樹好說，弟弟盧榮輝在當地監獄食住都要付費，若想獲得較人道的待遇，也要花錢，弟弟在獄中每日生活費約80至90港元，加上律師費等，過去兩年多，盧家為案件花了50萬元，耗盡積蓄，年逾七旬的母親要重新工作，任清潔工「在碼頭洗廁所」。對於未來上訴程序所需費用，盧樹好和梁詠琳均表示難以預計，相信會比之前花費更多，擔心最終無經濟能力，明知家人受冤都未能幫他們脫罪。家人計劃發起眾籌，應付未來訴訟開支。

另外兩名被捕者郭金華及陳國棟，家屬都有赴菲國聽審，但未有接受訪問。郭也是漁民，陳則報稱是裝修工。