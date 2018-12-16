家屬：囚菲港人不為引渡回港含冤認罪 原料百分百勝算 帶厚衣接回家落空

拒華使引渡建議 申重審上訴

4名港人梁樹福、盧榮輝、郭金華及陳國棟在菲律賓被判囚終身，目前仍在當地還押，未知會送到何處監禁。他們的家屬昨凌晨返港哭訴判決不公，請求特首林鄭月娥幫助（見另稿）。梁樹福女兒梁詠琳及盧榮輝胞姊盧樹好昨午在長洲接受訪問時說，中國駐當地大使曾向家屬表示4人可申請引渡回港服刑，但需先認罪，家屬堅信他們清白，加上相關程序需時5年，而港菲之間從沒成功引渡的先例，他們計劃就案件申請重審，同步提出上訴，預計耗時兩年。盧樹好說：「他們4人是一定不會認罪，他們說：『我們沒有做過，怎樣認罪呢？』」

案發於2016年7月，4人供稱受聘到當地駕駛漁船到中國內地，結果在蘇碧灣對開海面遇截查被捕。梁詠琳說，由於有記者影片顯示警員在首次搜查4人的背囊時未發現毒品，加上有事發時在船上的記者願出庭作證，4人的代表律師原估計有百分百勝算；她赴菲律賓聽審前更承諾年逾八旬的祖父母，今次一定會帶父親回港，此行亦帶了厚衣物，打算讓父親獲釋後換走囚衣，然而事與願違，最終原封不動把厚衣帶返港。

自責家人花錢營救 「不如早點死」

梁詠琳又說，原本4人和家屬都相信當地司法制度可還他們清白，才捱過兩年候訊的日子，但父親前日獲悉判刑後情緒低落，又自責花掉家中大筆金錢，更說「既然在菲律賓都是等死，不如早點死」，她擔心父親失去信心，難以捱過漫長的上訴程序，「在香港過一日很容易，在那邊（菲律賓監獄）就很難」。

盧樹好說，與弟相處數十載，相信他的為人，一定不會走歪路掙錢。她憶述，4人當時是獲聘到菲律賓將漁船駛回中國內地，酬金約3萬港元，由於以往也有其他朋友接過類似工作，他們未有起疑。盧樹好又引述弟弟稱，他抵達當地後，聘用者稱文件未做好，他們在當地逗留了一周，有人帶他們到涉事的漁船，當晚原本是要檢查漁船上是否有足夠糧水及漁船是否正常運作，但甫上船即被當地警方包圍拘捕。

日付90元 監獄「無錢就飲水喉水」

盧樹好又說，當地監獄環境惡劣，逾千囚犯共用4個廁所，一張雙人牀睡6人，食住都要付費，每日生活費約80至90港元，「無錢就飲水喉水」，若未能獲中央及特區政府協助，4人將面對絕望的景况。

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