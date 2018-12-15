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2018年12月15日星期六
港聞二
18日審訊完結 佔中9人案4月裁決 控方：法庭非論政之地 毋須理「爭普選」目的
不控梁未外尋法律意見 戴啟思：律政司破慣例不尋常
北大王磊：地方法院不能挑戰國家決定
沙中線已鑿8洞 24小時看守防造假 未達鋼筋外露 暫未有結果
時任路政署長屢稱細節要問前下屬
無按合約突擊檢查 運基：不熟地盤要帶路
渣馬跑手死因研訊 花50分鐘設置心肺機 律敦治缺人要轉東院
扮美商強姦勒索囚11年 無業漢拒充公遭官怒瞪
改革開放40年系列：上海黨報4文掀論戰 促成鄧小平南巡 頂住圍攻呼改革 皇甫平扭轉六四後低潮
原調任《大公報》社長 左派告狀煞停
「現在危險是停滯」 最大障礙利益分配
高鐵大橋帶動 全年旅客料破紀錄
昂坪360商務總管 劉偉明獲委署理董事總經理
港貨進口內地 下月全面零關稅
國歌法倡議員宣誓須奏國歌 泛民批政治施壓促解釋
汪洋晤港政協人代：堅決反對違一國兩制組織
墮海港大男生不治 捐器官遺愛人間 同學指性格樂觀活躍學會 女友仍命危
工展會今開鑼 人龍搶80元福袋
圖前女友車底放炸彈 青年判囚32月
劉廼強今出殯 梁振英張建宗扶靈
教局助聽器服務下周或恢復
火警揭獨留13歲子 父母涉疏忽照顧被捕
警方破不良財務中介 拘12人涉騙逾2000萬
轉送ICU期間出事 伊院病人兩日後不治 膠囊復蘇器無駁氧報告：醫護沒按程序檢查
港教區訂「防性騷擾指引」 擬下兩月推
「道士」非禮案 事主：被告稱「採元珠」呈天庭治病
控盜3700萬 前會計稱花紅 伯明翰時任CEO：那我應獲4億
密斗猛撼櫃車 跟車工困車廂
尊子漫畫
服務30年 變身卡通公仔 港鐵吉祥物基哥退休
被指迴避政治 新聞館轟邵家臻郭家麒
鄭宇碩為健康辭華人民主書院董事
邵家輝提名 嗌錯周浩鼎 鄭泳舜首掌委員會
特殊生立會演奏聖誕歌
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【明報專訊】（請看附圖）
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18日審訊完結 佔中9人案4月裁決 控方：法庭非論政之地 毋須理「爭普選」目的
不控梁未外尋法律意見 戴啟思：律政司破慣例不尋常
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