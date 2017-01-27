控盜3700萬 前會計稱花紅 伯明翰時任CEO：那我應獲4億

現為大律師的彭彼得供稱，1988年認識楊家誠，但至2009年前都沒有聯絡。2011年楊被捕，伯明翰環球控股停牌，他於2012年加入董事局。其後，被告高家威（36歲）加入公司，彭彼得認為被告為公司復牌盡了不少力，但復牌後感到被告的忠誠動搖。

被質疑知帳戶狀况 稱無CEO會看每張單

彭彼得又稱，曾多次以電郵要求被告交代公司銀行戶口紀錄，但被告未理會；惟辯方反駁被告從未收過上述電郵。辯方又質疑，事實上彭彼得對公司帳戶狀况一直知情，彭彼得反駁他有更多事要做，沒有一個行政總裁會坐下檢視每一張單據，即使李嘉誠也不會。

辯方質疑彭彼得刻意與公司保持距離以置身事外，又質疑他清楚知道有關款項，是由被告轉到楊家誠手中。彭彼得否認，他亦懷疑是公司副主席馬瑞昌與被告一同盜取公司的金錢。聆訊周一續。

【案件編號：HCCC78/18】