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「道士」非禮案 事主：被告稱「採元珠」呈天庭治病

【明報專訊】報稱道士的中年漢，涉嫌於8個月間藉詞驅鬼、趕走嬰靈及檢查有否屍毒等，多次非禮一對母女。涉事母親昨供稱，道士曾着她脫光衣服，把手指放進她下體內「採元珠」，以提取毛病數據，及將「元珠」扔出窗外呈交天庭。她曾質疑道士為何脫光她衣服，惟對方回應稱「醫生治病都係咁」，更謂「可以醫埋你大女」。

搓胸稱助回復元氣

案件昨在區域法院續審，年約40歲的母親X供稱，被告前年8月28日受邀到她家中施法，要求她躺在牀上，脫去衣服，一絲不掛。被告說要幫X回復元氣，遂把手放在她左胸搓摸，隨後更稱「你要有性興奮才可幫到你」，並把手指放進她下體。被告聲稱此動作為「採元珠」，事後更稱已將「元珠」扔出窗外，表示「天庭會收到元珠」，並重複此動作3次。

X續供稱，被告行為令她不適，但因身體虛弱無法反抗。她曾詢問被告是否需再做，被告稱要，並指她體內有很多邪靈和兩個嬰靈，「元珠」會不斷產生，故要藉「採元珠」提取毛病數據，繼而將數據呈交天庭，更指「天庭會用數據醫病」。被告索價8000元，但X當晚只支付被告約2500元。

曾質疑脫光 獲覆「醫埋你大女」

同年9月3日，被告帶同4名徒弟再次上門施法，聲稱要起「結界」封屋，防止邪靈逃走，並手握X的手，口中念念有詞。儀式後，X再被帶入睡房，被告重施故技，再次「採元珠」。

X補充，她當時曾質疑被告欺騙她，亦懷疑施法是否需脫光衣服，被告則稱「醫生治病都係咁」，更謂「可以醫埋你大女」。

被告袁銘權（56歲）被控7項非禮及1項襲擊他人致造成身體傷害罪，審訊於下星期一續審。

【案件編號：DCCC 176/2018】

相關字詞﹕道士 非禮

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