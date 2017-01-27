轉送ICU期間出事 伊院病人兩日後不治 膠囊復蘇器無駁氧報告：醫護沒按程序檢查

護士經驗淺 醫護溝通不足

醫管局昨公布事故根源分析委員會的3點調查結果，包括事發當晚病房醫護人員需同時為另一危殆病人急救，而急救呼吸衰竭病人的護士處理突發情况經驗較淺；醫護人員面對突發情况的壓力，因溝通不足，在運送病人前無按一般程序檢查及記錄醫療儀器；以及「由於事主病情的嚴重性及急速惡化，委員會認為即使沒有發生上述病人轉送事件，病人的臨牀情况亦可能沒有顯著分別」。據了解，涉事是年資少於5年的註冊護士。

報告稱無事故或亦死 彭鴻昌：應死因庭裁決

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫管局根源分析委員會目的是調查事件成因，病人死因是否與事件有關聯，應交由死因庭裁決，認為醫管局將上述第三點納入報告結論不恰當。

委員會建議，醫護人員運送情况危殆病人前，必須適當檢查及記錄所需儀器；加強臨牀團隊成員運送病人期間的溝通及合作；運送病人前須盡量穩定病人病情，若有困難應向其他較資深同事求助。

彭倡增資淺者培訓 危殆病人由資深者主力

彭鴻昌指出，事件正是資淺者無意識要找其他人幫忙，未來應考慮由資深醫護主力負責處理危殆病人。事件亦反映年輕護士經驗和應變不足，彭認為要提升年資淺醫護處理危重病人的培訓。

伊院10月1日公布，一名嚴重急性肺炎併發呼吸衰竭、需呼吸機支援的病人，9月28日晚上惡化，轉送深切治療部兩分鐘期間，醫護轉用膠囊復蘇器以人手方式輔助其呼吸，病人抵深切治療部重駁呼吸機5分鐘後心跳停頓。醫護其後發現，運送期間使用的膠囊復蘇器沒接駁氧氣樽。病人延至9月30日早上死亡。