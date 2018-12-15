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警方破不良財務中介 拘12人涉騙逾2000萬

【明報專訊】警方鑑於今年首10個月接獲103宗涉不良財務中介報案，涉及188名受害人，被騙金額高達8700萬元，商業罪案調查科深入調查後，自周四展開「勇戰者」行動，一連兩日搗破多個「吸血」中介集團，拘捕12人。行動仍然持續，不排除更多人被捕。

被捕人包括7男5女，年齡介乎24至66歲，包括集團主腦，他們涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪名被捕。警方初步調查相信他們至少涉及5宗案件，牽涉11名受害人，合共被騙約2100萬元，其中單一宗最大金額為700多萬元。

其中兩宗案件的受害人分別於7月及11月報警求助，合共被騙約330萬元。油尖警區刑事部經深入調查後，前日聯同商業罪案調查科展開拘捕行動，突擊搜查尖沙嘴北京道及金巴利道兩間辦公室，搗破兩個中介集團，共拘捕6人，其中包括持內地證件逗留的一對男女。行動中，檢獲18萬元現金、借貸文件及電腦等證物，正調查兩個財務中介集團會否有關連。

隨機致電訛稱超低息貸款

警方調查相信，騙徒偽冒財務公司或銀行職員隨機致電市民，訛稱可提供超低息貸款或按揭。有受害人不虞有詐，應邀往臨時租用辦公室或公眾場所簽署借貸文件，再往財務公司借貸。騙徒其後巧立名目收取手續費，或以協助投資、協助還款為名，騙取受害人的部分或整筆貸款，當取得款項後隨即失去聯絡。

相關字詞﹕洗黑錢 串謀詐騙 財務中介

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