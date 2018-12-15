火警揭獨留13歲子 父母涉疏忽照顧被捕

獲救的13歲男童姓邱，吸入濃煙不適清醒，救護員即場為他戴上氧氣罩協助呼吸，再由救護車送院，其母親亦陪伴在旁，男童經治理後，情况穩定。邱的父母事後涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，兩人已獲准保釋候查，本月下旬再向警方報到。

疑洗碗機電線短路 半小時救出男童

現場為藍田碧雲道康栢苑榮栢閣，昨凌晨零時許，街坊發現13樓一個單位冒煙起火，火舌不斷由窗戶伸延，有居民站在窗邊揮燈求救。消防接報到場開喉灌救，約半小時後將火救熄，在單位救出男童。消防初部調查懷疑廚房一部洗碗機電線短路，燒着附近雜物引發火警，單位廚房嚴重焚毁，事件沒有可疑。火警中約120名居民疏散至地面安全位置，部分居民披上大褸及戴帽，冒着寒風等候在場維持秩序警員安排返回寓所。

其後警方調查發現，火警期間男童被獨留在家，遂將其父母拘捕。據了解，事發時37歲姓梁母親在上班，接獲消息後趕回康栢苑陪同兒子送院，其39歲父親亦外出。

香港保護兒童會兒童及家庭服務中心（深旺區）社工陳麗芳認為，獨留兒童在家是不理想的行為，因兒童於意外發生時未必能有自救意識，即使父母需要上班，亦應尋找親友暫時照顧子女。陳又建議家長要確保家居安全，定期檢查電器等，並訓練子女如何逃生。