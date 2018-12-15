工展會今開鑼 人龍搶80元福袋

今年工展會80周年，將有8款80元的購物優惠，當中「工展80周年震撼福袋」內含蒸鮮鍋、濾水器、電水壺、鮑魚等，原本價值8000元。這福袋較受歡迎，名額昨晚開始排隊即滿額。

長者開幕兩日前排隊

在自發排隊的人龍中，排第7的莫婆婆和友人前日中午已到達排隊，「想買（價值）8000元那個福袋！」但她卻認為入面不會真的有價值8000元，「有一半都偷笑啦，老人家沒事做，來這兒很開心的，認識新朋友，聊聊天。這個又不需要跑，早一點來就有着數了！」上年她也去工展會用400元買電視機，但一直不夠膽告訴家人自己通宵排隊，「他們會覺得我很辛苦。但我來很開心啊。」

昨午排隊有人「打尖」，令眾多排隊者不滿，更有人揚言要報警。排37、來自台灣的蔡小姐大感不滿，更道：「怎麼香港人這麼沒水準！」主辦單位廠商會於昨晚7時設置8條隊伍，提早安排排隊者登記身分證明文件，逐一登記欲購買之產品並排隊，排滿8人即截龍。

海味業界望冷天氣助銷情

南北行會推出價值2680元的鮑參福袋，其聯營業務發展經理崔家權表示，今年市道和大圍環境一般，市民消費轉趨審慎。適逢今年工展會展期與農曆新年接近，市民能順道辦年貨，希望加上薄利多銷，能讓生意額持平。最近天氣較冷，市民也或許希望買補身食品，料能有助銷情。

同樣受惠於天氣寒冷的還有家電攤位。美斯凱實業有限公司銷售及市場經理陳彥彤指，該公司今年首次參展，特別推出99元電暖氈，限定200件。陳又表示，未能預測生意情况，但都表示樂觀。

美的推出8部80元冷氣機，原本價值5480元。美的市場部總監鄭淇均表示，除了80元優惠外，還推出全場八八折，長者、傷健人士及註冊的慈善團體購物更有七五折。他預計電飯煲等小家電最受歡迎，又希望營業額能超越去年15至20%。