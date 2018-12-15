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墮海港大男生不治 捐器官遺愛人間 同學指性格樂觀活躍學會 女友仍命危

【明報專訊】一對同於香港大學就讀的情侶，周一（10日）晚被發現於西區公眾貨物裝卸區碼頭墮海，兩人獲救後昏迷送院，情况危殆。24歲男生延至周四（13日）下午3時05分不治，其19歲女友情况仍然危殆。男生家人事後同意捐出其器官，遺愛人間。兩人墮海原因仍有待警方深入調查。

墮海原因仍待查

事發於周一晚，途人發現兩人於公眾貨物裝卸區碼頭對開海面載浮載沉，由水警救起後送院。警方其後於岸邊檢獲兩人的財物及鞋，沒有檢獲遺書；家屬指兩人近日未有異樣，墮海原因仍有待調查，呼籲如目睹案發或有任何資料提供，請致電6148 0551與西區分區人員聯絡。

家人：二人情緒未有異樣　

墮海男生陳子熙（圖）及其姓梁女友均就讀於香港大學。據悉，陳與家人同住天水圍嘉湖山莊，較早前曾考獲兩個獎學金，成績優異，而陳同時活躍於學會活動，為現任港大學生會學社聯會評議會中，佛學學會的學生代表，過去亦曾活躍於中文學會的活動。陳子熙的家人曾指陳與女方相識數月，並無異樣，情緒更非常正面，而記者亦發現陳事發前一天與同學拍攝大合照，當時他展露樂天笑容。

港大佛學學會的同學Kim表示，是次事件發生得非常突然，不清楚因由，會尊重其家人意願不回應事件。

而港大中文學會前主席余同學則指，陳子熙於入學時修讀教育學士及社會科學學士（雙學位課程），雖然不是中文系學生，卻踴躍參與其學會活動，更不時出席師生聯席會議發表意見，而他平日言談之間亦流露對中國歷史有濃厚興趣，性格亦很樂觀，對他墮海感震驚。

張翔：捐器官感動 校方提供輔導

港大校長張翔昨日向全校師生發信，指他於陳離世當日已與兩名學生的家人、同學及朋友見面，並承諾會提供一切幫助，又指陳的家人痛失愛兒仍決定捐出其器官，遺愛人間，深受感動。張又稱雖然真相未明，但形容是一宗悲劇，校方已準備為情緒受困的學生提供輔導支援。

相關字詞﹕墮海 西環碼頭

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