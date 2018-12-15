汪洋晤港政協人代：堅決反對違一國兩制組織

稱持以恆關愛港青

培養一國兩制接班人

友好協進會一連兩日的訪京團昨日完結，新華社在汪洋會見友好協進會訪京團後發稿，稱汪洋讚揚友好協進會是愛國愛港重要力量，又提到要關心關愛香港青年一代健康成長，為「一國兩制」事業培養接班人。中央統戰部長尤權、全國政協秘書長夏寶龍亦在席。

唐英年在會面後說，汪洋沒點名違反一國兩制的組織和人士，他當時回應愛國愛港人士會堅決反對這些組織與人士。

譚耀宗表示，汪洋在會面強調，要發展經濟改善民生，進一步落實一國兩制，並認為一國兩制是獨特安排，對香港最好。他說，汪洋稱香港要積極參與國家發展偉大事業，而改革開放不會停步，香港要與內地加強經濟合作，現時有大灣區發展計劃，加上有高鐵和港珠澳大橋有利香港未來發展，而在發展路上矛盾是無止境，但辦法總比困難多，香港有獨特優勢，要進一步發揮及結合。