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汪洋晤港政協人代：堅決反對違一國兩制組織

【明報專訊】中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，以及人大常委會副委員長王晨，昨日分別接見由全國人大代表和政協委員組成的香港友好協進會訪京團。友好協進會會長、全國政協常委唐英年在會面後引述汪洋主動提到，要堅決反對香港的非法組織、違反一國兩制的組織和人士。隨團的全國人大常委譚耀宗引述汪洋稱，要持之以恒關心關愛香港青年，讓他們更了解及認識國情。

稱持以恆關愛港青

培養一國兩制接班人

友好協進會一連兩日的訪京團昨日完結，新華社在汪洋會見友好協進會訪京團後發稿，稱汪洋讚揚友好協進會是愛國愛港重要力量，又提到要關心關愛香港青年一代健康成長，為「一國兩制」事業培養接班人。中央統戰部長尤權、全國政協秘書長夏寶龍亦在席。

唐英年在會面後說，汪洋沒點名違反一國兩制的組織和人士，他當時回應愛國愛港人士會堅決反對這些組織與人士。

譚耀宗表示，汪洋在會面強調，要發展經濟改善民生，進一步落實一國兩制，並認為一國兩制是獨特安排，對香港最好。他說，汪洋稱香港要積極參與國家發展偉大事業，而改革開放不會停步，香港要與內地加強經濟合作，現時有大灣區發展計劃，加上有高鐵和港珠澳大橋有利香港未來發展，而在發展路上矛盾是無止境，但辦法總比困難多，香港有獨特優勢，要進一步發揮及結合。

相關字詞﹕譚耀宗 唐英年 汪洋

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