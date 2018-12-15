港貨進口內地 下月全面零關稅

省等證書時間 料6000項貨受惠

現時CEPA涵蓋1900多項「產品特定原產地規則」，2004年至今年10月期間，約971億港元的香港貨物是按「產品特定原產地規則」以CEPA零關稅進口內地，但貨品進口前均須申領證書。在新協議下，以香港附加價值為計算基礎的一般性原產地規則，容許符合「一般規則」要求的香港貨品，在處理行政手續同時可立時以零關稅進口內地。

港認可檢測機構可接內地任務

此外，內地與香港亦公布兩項新的服務貿易開放措施納入《服務貿易協議》，明年3月1日起實施，包括：一、內地與香港合伙聯營律師事務所的設立範圍由廣州市、深圳市、珠海市推廣至內地全境；二、允許獲香港認可處認可的香港檢測機構，承擔在內地加工或生產的內地強制性產品認證目錄內所有產品的檢測任務。

香港工業總會主席郭振華說，新措施為港商進一步開「方便之門」，「以往產品即使符合原產地規則，但需申領證書後再入市場」，如今則可減省不必要的等候時間。郭另指出，在本地已獲檢測認證的貨品如珠寶首飾等，「毋須重複在內地再做」，料日後可減省不必要行政關卡，進一步促進兩地經濟融合。