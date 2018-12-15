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高鐵大橋帶動 全年旅客料破紀錄

【明報專訊】隨着廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋通車，大量內地客來港，11月有逾萬內地團訪港，酒店平均入住率高達96%；暫時聖誕期間訂房率較去年同期大升，房價已上漲10%，有旺區酒店房價每晚逾3000元。旅遊界議員姚思榮估計今年旅客有望突破6000萬人次，打破2014年創下的紀錄。

據旅遊業議會資料，11月約有10,100個內地團入境，即每日平均有335個，按年升17%，每團平均人數由以往的25人升至四五十人，以致整月總人數比去年同期升30%；而35%內地團曾途經港珠澳大橋。至於12月首10天暫約有3200團，每日平均320團。

11月21萬訪昂坪 媲美聖誕月

港珠澳大橋10月開通後，大量旅客迫爆東涌，不少旅客到昂坪360。昂坪360董事局主席楊美珍稱，11月平均每日7000人次到訪，打破開業以來同月紀錄。整個11月人流約21萬，昂坪360發言人指數字媲美聖誕、農曆新年月份。海洋公園發言人說，過去兩個多月內地自由行客按年增約一成，調查顯示園內約25%內地自由行客乘高鐵抵港。

姚思榮表示，大橋帶旺昂坪360，因該處可看大橋外貌，且地點較適合一天團，估計昂坪360將持續暢旺約半年或更長時間，但礙於該處不時出現人龍，預料12月人流不會大升。他說高鐵9月底通車，吸引福建、湖南、江西甚至雲南客來港，令內地訪港客持續上升。

參考旅遊發展局數字，今年首10個月旅客人次達5256.6萬，按年增9.7%；而10月訪港旅客588萬餘人次，按年升11.5%，當中有253萬人次過夜。姚思榮說酒店入住率持續上升，10月入住率已逾九成，11月進一步增加約2個百分點，推算11月過夜旅客會高過10月，整體旅客人次料按年升約10%，有望破歷來該月紀錄。

隨着內地加強規管來港團，他相信12月旅客人次將較11月低，但料今年仍可打破2014年紀錄，當年約有6083.9萬人次旅客來港。

聖誕訂房率高去年五成

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，在中美貿易戰陰霾下，業界原本擔心下半年市况，但兩大基建落成，大量內地客帶動整個市場，下半年表現尚算理想。他說11月酒店平均入住率達96%，按年升1個百分點，平均房價亦按年微升8%至約1500元。

李漢城說，大灣區城市及「一帶一路」地區旅客上升，暫時聖誕訂房率已達七成，高過去年同期約四五成，非旺區的五星級酒店平均房價1000至1200元，旺區酒店房價已逾3000元，部分房價按年升10%。

他更表明，內地客熟悉香港，大多不提早幾周訂房，相信約本月23日後將有更多人訪港，料聖誕期間酒店入住率將逾九成。

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