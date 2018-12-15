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「現在危險是停滯」 最大障礙利益分配

【明報專訊】周瑞金說，「皇甫平」是在歷史特定背景下的集體創作，但今時今日再要總結改革40年的基本經驗，他會用真名發表。他表示，當年改革的阻力主要是思想上的認識，但隨着改革的深化，阻礙主要是利益分配的問題，「走回去是不可能的，因為倒退大家利益都受損；前進一步的話，又要損害一批人的利益；停在這裏對利益集團最好，沒有受到損害，倒退前進都有損失，現在的危險就是停滯」。

贊成社會體制改革 自治力量成長

周瑞金認為，現在「左」的問題也存在，沒有什麼市場；但形式主義、官僚主義仍然存在。周瑞金亦承認，市場化改革帶來腐敗現象，不僅是經濟腐敗，還有「政治領域腐敗，買官賣官；再加上輿論的腐敗，像魯煒（網信辦前主任）這些人，再加上法制的腐敗，是整個體制的腐敗」。他贊成前任國家主席胡錦濤提過的「社會管理創新」，從社會體制改革入手，推動政治體制改革，「這樣子走比較容易，一下子走到政治體制改革比較難，社會體制改革最主要的就是要使社會自治的力量成長，社會事務交給社會來辦，不要政府包辦一切」。

不結合群眾 「頂層設計」難貫徹

至於中共十八大以來新的黨中央強調「頂層設計」，周瑞金認為，「中國這麼大，十多億人口又這麼不平衡，你能夠設計貫徹到多少問題？鄧小平都感覺到沒有辦法設計」，如果頂層設計不與基層群眾的改革積極性創造性結合，就只能靠政府權威貫徹，「下面落實你這些政策，他肯定有自己利益的考慮，不是意識形態、認識的問題；另外在反腐敗之下，一大批改革的勇將變成了貪官，基層幹部手足無措，因此給人的感覺就是，擺出改革的成績一條一條多得很，但是老百姓感到體制改革沒有多少新的東西」。

相關字詞﹕魯煒受賄 官僚 皇甫平 胡錦濤 鄧小平 改革開放40年 改革開放40年

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