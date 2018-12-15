原調任《大公報》社長 左派告狀煞停

名正言順調職遭否定 「有一點可惜」

「我參加新聞工作，做了一輩子媒體，能夠看着香港怎麼回歸祖國，能到《大公報》來當回歸以前的社長，把我們的傳播工作做好，和香港同胞一起慶祝這個偉大的時刻，我感到很榮幸。」周瑞金說，自己的調任原本有中共港澳工委、中組部的公章，他的工作也已移交給繼任人，「調我去是名正言順的，但後來不讓我去呢，是不名正言順的，一個普通中組部的人打電話到上海市委組織部，問『周瑞金走了沒有？沒有走就不要去了』」。周瑞金後來得知，有左派向中央政治局常委告狀，「原來是正式的中央決定的東西，被個別領導人否定了，就叫我不要去了，這對幹部的政策是不公道的。當時去不了香港，是在這種情况下丟掉機會，就有這一點可惜」。

後管人民日報評論部 創「任仲平」

周瑞金委任被取消後，繼續在《解放日報》主持工作，記者編輯都同情他，也不認為他真的「出問題」，而是認為中組部安排不當。他後來獲調任《人民日報》主管評論部，創辦以「任仲平」（取「重點評論」諧音）為筆名的欄目，在全國的角度推動改革開放，反而成為新機會，「所以說禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，今天我回過頭來看也沒有什麼值得遺憾的，人生的道路總是這樣」。