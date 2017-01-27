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改革開放40年系列：上海黨報4文掀論戰 促成鄧小平南巡 頂住圍攻呼改革 皇甫平扭轉六四後低潮

【明報專訊】鄧小平「南巡」是改革開放的大事，但在「南巡」之前，已推行了超過10年的改革開放，正因1989年六四事件而處於低潮。現時年近80的周瑞金，當年是上海《解放日報》黨委書記兼副總編輯，他和《解放日報》評論部主任凌河、上海市委政策研究室處長施芝鴻一起，以「皇甫平」為筆名，發表為改革開放振臂高呼的4篇文章，最終促成鄧小平「南巡」。

明報記者 林迎 上海報道

「左派」倡防和平演變 改革停滯

「改革開放最大的挫折，我認為就是1989年的風波」，周瑞金對記者說，「回顧改革40周年，89到91年是改革停滯、徘徊的3年，這一段對中國改革、對中國的現代化進程也產生了很大的影響」。周瑞金指出，當時黨內對八九風波有不同的分析，「左」的一派認為工作重點應該轉到防止西方敵對勢力「和平演變」、反對資產階級自由化，認為10年改革開放促成了自由化的成長、為西方和平演變提供條件，「他們想要重新回到『階級鬥爭為綱』的道路上去，改變改革開放的方向，提出『兩個基本點』（堅持4項基本原則、堅持改革開放）要變為『一個基本點』（堅持4項基本原則）；原來的『一個中心』（以經濟建設為中心）他們認為不夠，還要加一個政治中心，應該以『反和平演變』為政治中心，所以把『一個中心』變為『兩個中心』」。

撐鄧遭圍攻 「要問姓社姓資」

「皇甫平」在1991年農曆新年起發表過4篇文章（見表），周瑞金說，這是由於當年鄧小平在上海過春節，他獲悉鄧小平的一些談話內容，覺得應該寫幾篇文章，來宣傳鄧小平最新的思想。許多人以為，「皇甫平」是「黃浦江評論」的諧音，周瑞金說，這只是其中一層意思；根據他家鄉閩南語的讀法，「皇」、「奉」諧音，「甫」、「輔」諧音，「皇甫平」的深層含義為「奉人民之命，輔佐鄧小平」。

不過，「皇甫平」文章遭到左派嚴厲批判，點燃導火線的是第三篇〈擴大開放的意識要更強些〉，當中有一句「如果我們仍然囿於『姓社還是姓資』的詰難，那就只能坐失良機」，被曲解為「改革開放不用問姓社姓資」。北京一家雜誌《當代思潮》發表〈改革開放可以不問姓社姓資嗎？〉，《人民日報》發表「左王」鄧力群的長文〈堅持人民民主專政，反對和防止和平演變〉，之後再到《求是》雜誌、《光明日報》，立場都是堅持「要問一問姓社姓資」。

當時的境外傳媒將「《解放日報》與《人民日報》對着幹」解讀為「上海和北京對着幹」，周瑞金說，批評者認為《解放日報》哪有那麼大的膽量、那麼高的見解，提出這麼多新的看法，肯定是來自鄧小平，「那些左派的政治家輿論家心裏有數，他們就是要批鄧小平，但不是直接指向，是針對皇甫平來批鄧小平」。周瑞金解釋，「皇甫平」豎立了「靶子」，同時亦暴露了對方的「火力」，因為這些材料都有送交鄧小平，「他老人家看得一清二楚，在這種情况下，鄧小平就感覺到非走到前台來不可」。

歐美制裁經濟受挫 鄧更心急

周瑞金指出，「皇甫平引起的交鋒，最大作用就是推動鄧小平的南巡，可以講皇甫平的文章就是鄧小平南巡發表重要談話的先行軍」。當時中國經濟急劇放緩，1989年和1990年的GDP增長只得4.2%和3.9%，是改革開放以來最低，一方面是歐美國家的制裁，再加上「六四」後「清理資產階級自由化」的政治運動挫傷年輕人的積極性。周瑞金說，這種情况令鄧小平更心急，「他一直提出來，不要怕冒風險，只有進一步推動改革開放，才能夠更有抵抗風險的能力，才更有實力來抵制和平演變」，「鄧小平說，在六四風波當中提出了很多很多口號，包括提出要打倒他，但是沒有一個口號是要打倒改革開放，所以他說改革開放是得人心的」。

「看了文章很激動」 基層幹部受鼓舞

周瑞金續說，「我碰到過很多現在台上省一級的幹部，他們當年都是基層的幹部，他們看着皇甫平成長。所以我到省裏去講話，省委書記也好、省長也好，他們都講『當時我看了你的文章很激動』，這些人就是主張改革的，對重提階級鬥爭也感到很不習慣，所以他們看到我的文章感到很解氣，像是吹了一股春風。」而在鄧小平南巡結束以後，1992年10月中共十四大把「建立和完善社會主義市場經濟體制」寫入報告，這輪爭論才正式結束。

到了1993年4月，周瑞金調到《人民日報》分管評論部，以他的話來說，是「在全國的角度推動改革開放」了。

相關字詞﹕八九六四 六四事件 和平演變 皇甫平 鄧小平 北京 上海 改革開放40年

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