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扮美商強姦勒索囚11年 無業漢拒充公遭官怒瞪

【明報專訊】無業胖漢涉嫌自稱擁美國公民身分、身居要職，前年向找換店女職員稱遺失銀包，開始向她借錢，其後更食髓知味，強姦及非禮女職員，又拍下對方裸照藉此勒索她繼續借錢，涉款逾22萬元。被告否認13項控罪，昨被裁定所有控罪罪成。法官判刑時怒斥被告手法極度卑劣，毫無悔意，連同其承認的一項欺詐罪，判囚11年。被告反對控方將一張中獎3萬元的彩票交還事主，法官再斥︰「佢（被告）仲想拎返？唔畀！」

另涉欺騙非禮20女

被告高衛健（34歲）被指於2016年9月9日至24日期間，在香港欺詐、非禮、強姦、勒索、盜竊及搶劫事主X（現年26歲）。控方指，被告於2013年因藏有兒童色情相片，被判囚6星期。

被告患高血壓、糖尿病，但毋須長期服藥。據了解，被告仍牽涉多宗案件，約涉及20名妙齡少女遭被告以相同手法欺騙及非禮，將會分批轉介區院處理。

認騙Uber司機500元

據控方指，被告在開審前承認了一項欺詐罪，案情指他於2016年9月26日，向一名經常接載他的Uber司機稱，他要到內地做生意，但遺失了銀包及證件，希望司機借數千元給他。司機認為補領身分證只需數百元，故只借了500元。司機後來發現被騙，於是報警求助。警方翻查出入境紀錄，發現被告從未離境。

官斥毫無悔意手法卑劣

高院法官潘敏琦判刑時，語帶驚訝地指被告「連Uber司機都騙去500元」。潘官指被告犯案時謊話連篇，得好處後不但沒有收手，反以手上裸照威脅事主，一步步令事主跌入萬劫不復的深淵，事主感恐慌、羞恥，但又懷着不切實際的希望，以為被告會還錢和事情會告一段落。

潘官斥，被告看中事主的單純，對她騙財騙色，手法極度卑劣，不但令事主損失所有積蓄，更須償還債項，兩年來的精神受盡煎熬，因而患上抑鬱症。惟被告全無承擔，亦毫無悔意，更要事主出庭面對難堪的問題。

潘官判刑後，控方申請將一張中獎3萬元的彩票充公，並交回事主。被告反對，潘官怒瞪被告，質問辯方「佢仲想拎返？唔畀！」潘官再向被告指，法庭不頒賠償令，他已十分幸運。

【案件編號：HCCC61/18】

相關字詞﹕勒索 強姦 欺詐

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