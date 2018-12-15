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渣馬跑手死因研訊 花50分鐘設置心肺機 律敦治缺人要轉東院

【明報專訊】24歲見習工程師3年前參加渣打馬拉松10公里賽，跑至臨近終點時心臟病發，昏迷倒地，送院後翌日不治。死因庭昨繼續研訊，律敦治醫院醫護人員供稱，院方只有一部代替心臟供血功能的人工心肺機，又因事主心臟停頓，需50分鐘才找到動脈並使用該儀器；而院方基於人手不足，終要將事主轉往東區醫院跟進。

律敦治醫院急症室護士陳德欣指出，事主吳卓諭（終年24歲）於2015年1月25日早上8時37分入院，救護團隊即時用心外壓機和替他插喉，陳協助注射「強心針」。至9時44分前，共打22針，惟事主仍測不到呼吸和脈搏。陳續稱，入院後10分鐘醫生就決定使用人工心肺機，但花了相當長時間找動脈和靜脈，到9時40分才成功使用該儀器。

醫生：耗時因難尋動脈

急症室醫生周珮鈴解釋耗時的原因，乃事主失血後血管收縮，心臟停止泵血，很難找到動脈，終需血管外科醫生施手術，割開大腿皮肉找到動脈，再插入粗導管。

周續稱，律敦治醫院與東區醫院合作，自2013年起設立專屬處理馬拉松傷者的醫療團隊，因為律敦治醫院最近維園終點站，故傷者皆先送往該處。不過，院方沒有人工心肺機供應，人手亦不足以作跟進治療，病人其後需轉往東區醫院。

最快30分鐘最慢1句鐘

深切治療部主管楊維德補充稱，律敦治醫院只有一部為進行「通波仔」病人而設的人工心肺機，該儀器程序非常複雜，病人接駁後需護士長期看守和醫生候命。

死因裁判官問及為何不直接把病人送到東區醫院，楊回應指心跳停頓的病人急需獲醫院提供的高階治療，故選擇送往最近的醫院。

死因裁判官又問，為何用了50分鐘設置人工心肺機。楊解釋稱最快都要30至40分鐘，慢則1小時；事主在使用該儀器後約半小時測到脈搏。研訊下周一繼續。

【案件編號：CCDI-45/15】

相關字詞﹕死因庭 死因研訊 渣打香港馬拉松

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