無按合約突擊檢查 運基：不熟地盤要帶路

港鐵：無可能不知牆頂被削

董事：與施工位置距離遠

運基於沙中線的顧問合約中訂明，需要到地盤突擊檢查，惟楊偉雄承認，運基從無在紅磡站地盤突擊檢查。他說，突擊檢查需要地盤條件配合，因對紅磡站地盤安全設施不了解，所以每次到地盤視察，都需要由港鐵帶領。惟時任路政署長鍾錦華下午作供時反駁，突擊檢查只要求短時間內通知港鐵安排進入地盤，認為突擊檢查在紅磡站內能夠進行。

港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding質疑，運基團隊多次到地盤巡查，無可能不知道連續牆頂部被削低。楊偉雄推說，巡地盤時與工人與施工位置距離甚遠，無法看到改動，而與政府官員到地盤的視察，只為「感受地盤進度」。

政府方面一直表示不知站內連續牆頂部有削低的改動，惟Boulding說，港鐵曾向屋宇署遞交一份設計報告，內有3段文字提及設計改動，楊說屋宇署只接納圖則形式的改動建議。

查紀錄不知屬後補

楊偉雄亦負責紅磡站項目的文件覆核，今年5月尾剪鋼筋事件爆出後，他與其團隊應政府邀請，3次到紅磡站地盤辦公室檢查紀錄及文件，而第2次到訪時，才看到港鐵的螺絲帽檢查紀錄。該份紀錄早前已在聆訊中被指出是今年6月才製作，惟楊說檢查時港鐵無人提及文件屬後補，由於文件簽署日期寫上2017年，故他當時假設了檢查清單是在當日製作及簽署。

運基檢查文件時又發現，僅禮頓一方有紀錄顯示，工程內共有663條因補救而額外加入的鋼筋紀錄，惟港鐵沒有相關文件。楊曾詢問兩份紀錄上為何有分別，港鐵人員無法回答。