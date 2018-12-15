時任路政署長屢稱細節要問前下屬

鍾錦華曾於今年8月初，就港鐵6月交予政府的報告有誤一事出席記者會，表示對港鐵沙中線工程管理層失去信心。

鍾指政府得悉港鐵提交的報告錯誤詳情後，看到港鐵多方面的問題，包括監督連續牆與月台層板接駁監督以及上報問題需要檢討及改善；又說港鐵改動的圖則與屋宇署原來審批的圖則有重大分別，屋宇署須事先審視才可以進行工程；而就螺絲帽數量與港鐵紀錄有錯，港鐵當時亦無法解釋。

指運基應就質量問題負責

就政府對沙中線項目的監督，鍾錦華說指三大元素，路政署委託港鐵處理整個沙中線項目，而路政署會聘顧問公司監察及核證港鐵工作。路政署轄下的鐵路拓展處，以及屋宇署，亦會共組建築物條例小組，執行安全控制機制。沙中線項目中，政府聘用了運基顧問公司進行監察核證的工作，鍾認為運基要就與質量有關的事情負責。（詳見另稿）

委員會代表資深大律師Ian Pennicott問到政府與運基的關係時，鍾錦華最少4次表示，相關細節交由鐵路拓展處的人員回應。Pennicott質疑，鍾不知顧問公司與政府人員合作詳情。鍾錦華否認，指日常工作由鐵路拓展處負責，他們會較清楚細節，能向委員會提供更準確的解釋。

Pennicott又提到，工程問題爆出後，鐵路拓展處成立專責小組，並由鍾錦華主持，小組內提出4項措施提升沙中線項目的監察。鍾錦華說，已要求加強到地盤巡查的頻率。

每兩周開會了解項目進展

聆訊中，鍾錦華無談及其身為路政署長在整件沙中線紅磡站工程問題的責任，僅指出他每兩星期會與鐵路拓展處高層會面，了解項目進展；亦在項目監督委員會任主席，每月會開會了解工程進度。鍾說在其記憶所及，委員會中無提出過重大的質量問題。鍾更表示，他已不在位，將來的改進由其繼任人處理。鍾在2016年8月接任署長，今年10月開始退休前休假。