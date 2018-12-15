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時任路政署長屢稱細節要問前下屬

【明報專訊】時任路政署長鍾錦華是首名在沙中線紅磡站調查委員會聆訊中現身的政府官員。聆訊中，鍾錦華未有談及身為路政署長在事件中的責任，而多次被問及政府與顧問公司的關係時，更指要前下屬的鐵路拓展處人員解答，被質疑不知道箇中詳情。

鍾錦華曾於今年8月初，就港鐵6月交予政府的報告有誤一事出席記者會，表示對港鐵沙中線工程管理層失去信心。

鍾指政府得悉港鐵提交的報告錯誤詳情後，看到港鐵多方面的問題，包括監督連續牆與月台層板接駁監督以及上報問題需要檢討及改善；又說港鐵改動的圖則與屋宇署原來審批的圖則有重大分別，屋宇署須事先審視才可以進行工程；而就螺絲帽數量與港鐵紀錄有錯，港鐵當時亦無法解釋。

指運基應就質量問題負責

就政府對沙中線項目的監督，鍾錦華說指三大元素，路政署委託港鐵處理整個沙中線項目，而路政署會聘顧問公司監察及核證港鐵工作。路政署轄下的鐵路拓展處，以及屋宇署，亦會共組建築物條例小組，執行安全控制機制。沙中線項目中，政府聘用了運基顧問公司進行監察核證的工作，鍾認為運基要就與質量有關的事情負責。（詳見另稿）

委員會代表資深大律師Ian Pennicott問到政府與運基的關係時，鍾錦華最少4次表示，相關細節交由鐵路拓展處的人員回應。Pennicott質疑，鍾不知顧問公司與政府人員合作詳情。鍾錦華否認，指日常工作由鐵路拓展處負責，他們會較清楚細節，能向委員會提供更準確的解釋。

Pennicott又提到，工程問題爆出後，鐵路拓展處成立專責小組，並由鍾錦華主持，小組內提出4項措施提升沙中線項目的監察。鍾錦華說，已要求加強到地盤巡查的頻率。

每兩周開會了解項目進展

聆訊中，鍾錦華無談及其身為路政署長在整件沙中線紅磡站工程問題的責任，僅指出他每兩星期會與鐵路拓展處高層會面，了解項目進展；亦在項目監督委員會任主席，每月會開會了解工程進度。鍾說在其記憶所及，委員會中無提出過重大的質量問題。鍾更表示，他已不在位，將來的改進由其繼任人處理。鍾在2016年8月接任署長，今年10月開始退休前休假。

相關字詞﹕紅磡站鋼筋問題 沙中線調查委員會 鍾錦華

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