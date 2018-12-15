沙中線已鑿8洞 24小時看守防造假 未達鋼筋外露 暫未有結果

政府聯同港鐵上周四公布分3個階段檢測紅磡站的結構，目前進入第二階段，透過開鑿月台層板的石屎檢驗，涉及開鑿80個位置，當中包括「定點」在東西走廊月台層板開鑿最少24個位置，以核實實際建造設計細節；以及透過隨機抽樣方式，開鑿東西走廊和南北走廊各28個位置（即合共56個位置），檢測鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，預料最少令168條鋼筋或螺絲帽外露。

5定點3隨機 闊度約400毫米

開鑿工程本周一（10號）展開，運房局至昨日才交代開鑿工程進度，表示港鐵至今在東西走廊開鑿8個位置，包括5個「定點」位置及3個隨機抽樣位置，但未開鑿至鋼筋外露及接駁位。運房局稱，當開鑿至鋼筋外露後就會檢查，並就接駁位進行非破壞性測試，以核實螺絲頭與螺絲帽接駁情况。

運房局指出，隨機在月台層板抽樣的56個位置，已諮詢港大團隊，並於本周一在港鐵及政府人員見證下，完成抽樣程序，然後根據港鐵提供的最新圖則，視乎層板內的鋼筋層數，再隨機選擇開鑿至某層鋼筋，每個位置開鑿闊度約400毫米，可外露一組包括3條鋼筋進行檢測，並稱港鐵建議使用「陣列式超音波檢測方法」，以核實螺絲頭與螺絲帽的接駁情况，獲沙中線政府專家顧問團、港大等認同方法可行。

閉路電視監察 登記出入工人

運房局稱，有關取樣是統計學常用的「整群抽樣」方法，強調政府十分重視開鑿石屎檢測工作；屋宇署、路政署及其監察和核證顧問會全程監察並記錄，而警方亦有派員到場。為確保開鑿工程及收集證據過程完整可靠，港鐵已安排保安員24小時看守工程範圍，並在所有通往月台層板出入口，加設閉路電視監察。工人出入工作範圍亦必須登記。

議員批黑箱 未公布抽樣準則

為配合調查委員會工作計劃，政府已要求港鐵將整個開鑿石屎檢測過程，由原先預料的16星期縮短至12星期，港鐵已答允盡力加快進度，但涉及不可預知的風險及困難，現階段未能確實最終完成檢測日期。政府並稱，會定期公布有關工作的進度。

立法會議員田北辰表示，政府至今仍未公布是依照哪個圖則訂立隨機抽樣位置，「究竟是紅磡站2014年的圖則，抑或是港鐵最近才提交的那份圖則？」他指政府及港鐵未有清晰交代隨機抽樣開鑿的準則，批評是「黑箱作業」，難令公眾信服，要求港鐵一有檢測結果要即時向公眾交代。民主黨立法會議員林卓廷表示，港鐵只承諾在完成最終分析後再公開交代，認為應每日向公眾交代檢驗進度，「之前正是因為透明度不足，才有機會造假。」