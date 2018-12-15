北大王磊：地方法院不能挑戰國家決定

一地兩檢案 證供獲官接納

政府早前在司法覆核審理期間曾引用王磊提供的專家證供，指人大有權力決定特定事宜是否符合一國兩制及基本法，其決定對香港有約束力，有關證供獲法官周家明接納。

王磊昨到中文大學出席以「香港基本法的特徵」為題的講座。他說，基本法為一套「授權法」，不少條文均反映人大授權香港的關係，全國人大常委會作為授權主體，其所作的決定，「被授權」的地方必須尊重及接受，不能質疑，因此人大決定在港有其約束力。

梁家傑：說法無異背信棄義

他另提及基本法158條所指，香港法院是在全國人大常委會授權下享有對法律的解釋權，而人大亦享有解釋權，至於何時可行使，「（人大）要行使的時候，當然有權行使」。他補充，若「被授權」一方很好地行使權力，「授權的一方應該較少行使權力」。

公民黨主席梁家傑反駁稱，過往中共一直宣稱人大會自我約束，若其權力與香港的一國兩制、港人治港、高度自治出現衝突，令人大不能施行其權力，都會自我約制，批評王磊說法無異於「背信棄義」。梁家傑又稱，若在香港回歸之前，中央向港人說出上述說話，「深信香港無可能像97年那樣，順利被中共收回」。