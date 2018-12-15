港聞

港聞一

下一篇 上一篇

不控梁未外尋法律意見 戴啟思：律政司破慣例不尋常

【明報專訊】律政司日前以證據不足為由，宣布不起訴捲入UGL事件的前特首梁振英，律政司承認案件並未向外判大律師尋求法律意見。大律師公會主席、資深大律師戴啟思（圖）昨以個人身分向本報稱，若政府尋求外間獨立法律意見，其決定會顯得更有說服力，今次做法可謂不尋常。

強調非指律政決定錯誤

戴啟思說，根據過往做法，類似個案多會尋求外間獨立意見，以避免出現任何偏袒（favoritism）的觀感，「若法律意見指無足夠證據起訴，政府便可說已尋求外間意見，而非單單由政府口中說要『相信我』」。他認為向外尋求法律意見會顯得更有說服力，今次「打破似乎是慣例的事是不尋常的」（it's unusual to break what appears to be established matters），但強調並非指律政司的決定是錯誤，只是認為外界的質疑其實可以避免（avoidable）。

湯家驊：律政司解釋「粗疏」

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨在商台節目表示，律政司一方在此爭議議題上解釋較為簡單，「予人粗疏感覺」，認為有改善空間，應解釋得更清楚。他說，由法律角度而言，本案可成功提刑事檢控的機會很低，「既然如此，為何不講清楚、詳細點？現時反而予人話柄，指你偏私、隱瞞事實及法律理據，較為可惜」，冀律政司可找機會釋除外界疑慮。他又說，對於案件無向外尋求法律意見不感驚訝，因本案法律觀點簡單直接，並非困難得有需要外聘資深大狀。

單仲偕：外尋意見保廉署聲譽

另外，曾任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員的民主黨單仲偕，昨接受網台節目訪問時憶述，過往若律政司決定不控告受查人，須向委員會提交報告，若成員認為案件事關重大，可要求尋求獨立法律意見。他認為今次案件重大，卻無一委員要求尋求獨立法律意見，可謂不尋常及不恰當，認為向外尋求獨立法律意見，才更能保障廉署聲譽及制度。他又推測，特首有權在成員任期屆滿後委任新成員，指梁振英當年或委任「梁粉」進入委員會。他強調過往成員「有藍（絲）有黃（絲）」，會看得較細緻，確保不放過應起訴的人。

相關字詞﹕戴啟思 ugl事件 大律師公會 貪污 律政司 廉政公署 梁振英

上 / 下一篇新聞

18日審訊完結 佔中9人案4月裁決 控方：法庭非論政之地 毋須理「爭普選」目的
18日審訊完結 佔中9人案4月裁決 控方：法庭非論政之地 毋須理「爭普選」目的
北大王磊：地方法院不能挑戰國家決定
北大王磊：地方法院不能挑戰國家決定
沙中線已鑿8洞 24小時看守防造假 未達鋼筋外露 暫未有結果
沙中線已鑿8洞 24小時看守防造假 未達鋼筋外露 暫未有結果
時任路政署長屢稱細節要問前下屬
時任路政署長屢稱細節要問前下屬
無按合約突擊檢查 運基：不熟地盤要帶路
無按合約突擊檢查 運基：不熟地盤要帶路
渣馬跑手死因研訊 花50分鐘設置心肺機 律敦治缺人要轉東院
渣馬跑手死因研訊 花50分鐘設置心肺機 律敦治缺人要轉東院
扮美商強姦勒索囚11年 無業漢拒充公遭官怒瞪
扮美商強姦勒索囚11年 無業漢拒充公遭官怒瞪
改革開放40年系列：上海黨報4文掀論戰 促成鄧小平南巡 頂住圍攻呼改革 皇甫平扭轉六四後低潮
改革開放40年系列：上海黨報4文掀論戰 促成鄧小平南巡 頂住圍攻呼改革 皇甫平扭轉六四後低潮
原調任《大公報》社長 左派告狀煞停
原調任《大公報》社長 左派告狀煞停
「現在危險是停滯」 最大障礙利益分配
「現在危險是停滯」 最大障礙利益分配
高鐵大橋帶動 全年旅客料破紀錄
高鐵大橋帶動 全年旅客料破紀錄
昂坪360商務總管 劉偉明獲委署理董事總經理
昂坪360商務總管 劉偉明獲委署理董事總經理
港貨進口內地 下月全面零關稅
港貨進口內地 下月全面零關稅
國歌法倡議員宣誓須奏國歌 泛民批政治施壓促解釋
國歌法倡議員宣誓須奏國歌 泛民批政治施壓促解釋
汪洋晤港政協人代：堅決反對違一國兩制組織
汪洋晤港政協人代：堅決反對違一國兩制組織
墮海港大男生不治 捐器官遺愛人間 同學指性格樂觀活躍學會 女友仍命危
墮海港大男生不治 捐器官遺愛人間 同學指性格樂觀活躍學會 女友仍命危
工展會今開鑼 人龍搶80元福袋
工展會今開鑼 人龍搶80元福袋
圖前女友車底放炸彈 青年判囚32月
圖前女友車底放炸彈 青年判囚32月
劉廼強今出殯 梁振英張建宗扶靈
劉廼強今出殯 梁振英張建宗扶靈
教局助聽器服務下周或恢復
教局助聽器服務下周或恢復
火警揭獨留13歲子 父母涉疏忽照顧被捕
火警揭獨留13歲子 父母涉疏忽照顧被捕
警方破不良財務中介 拘12人涉騙逾2000萬
警方破不良財務中介 拘12人涉騙逾2000萬
轉送ICU期間出事 伊院病人兩日後不治 膠囊復蘇器無駁氧報告：醫護沒按程序檢查
轉送ICU期間出事 伊院病人兩日後不治 膠囊復蘇器無駁氧報告：醫護沒按程序檢查
港教區訂「防性騷擾指引」 擬下兩月推
港教區訂「防性騷擾指引」 擬下兩月推
「道士」非禮案 事主：被告稱「採元珠」呈天庭治病
「道士」非禮案 事主：被告稱「採元珠」呈天庭治病
控盜3700萬 前會計稱花紅 伯明翰時任CEO：那我應獲4億
控盜3700萬 前會計稱花紅 伯明翰時任CEO：那我應獲4億
密斗猛撼櫃車 跟車工困車廂
密斗猛撼櫃車 跟車工困車廂
尊子漫畫
尊子漫畫
服務30年 變身卡通公仔 港鐵吉祥物基哥退休
服務30年 變身卡通公仔 港鐵吉祥物基哥退休
被指迴避政治 新聞館轟邵家臻郭家麒
被指迴避政治 新聞館轟邵家臻郭家麒
鄭宇碩為健康辭華人民主書院董事
鄭宇碩為健康辭華人民主書院董事
邵家輝提名 嗌錯周浩鼎 鄭泳舜首掌委員會
邵家輝提名 嗌錯周浩鼎 鄭泳舜首掌委員會
特殊生立會演奏聖誕歌
特殊生立會演奏聖誕歌