不控梁未外尋法律意見 戴啟思：律政司破慣例不尋常

強調非指律政決定錯誤

戴啟思說，根據過往做法，類似個案多會尋求外間獨立意見，以避免出現任何偏袒（favoritism）的觀感，「若法律意見指無足夠證據起訴，政府便可說已尋求外間意見，而非單單由政府口中說要『相信我』」。他認為向外尋求法律意見會顯得更有說服力，今次「打破似乎是慣例的事是不尋常的」（it's unusual to break what appears to be established matters），但強調並非指律政司的決定是錯誤，只是認為外界的質疑其實可以避免（avoidable）。

湯家驊：律政司解釋「粗疏」

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨在商台節目表示，律政司一方在此爭議議題上解釋較為簡單，「予人粗疏感覺」，認為有改善空間，應解釋得更清楚。他說，由法律角度而言，本案可成功提刑事檢控的機會很低，「既然如此，為何不講清楚、詳細點？現時反而予人話柄，指你偏私、隱瞞事實及法律理據，較為可惜」，冀律政司可找機會釋除外界疑慮。他又說，對於案件無向外尋求法律意見不感驚訝，因本案法律觀點簡單直接，並非困難得有需要外聘資深大狀。

單仲偕：外尋意見保廉署聲譽

另外，曾任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員的民主黨單仲偕，昨接受網台節目訪問時憶述，過往若律政司決定不控告受查人，須向委員會提交報告，若成員認為案件事關重大，可要求尋求獨立法律意見。他認為今次案件重大，卻無一委員要求尋求獨立法律意見，可謂不尋常及不恰當，認為向外尋求獨立法律意見，才更能保障廉署聲譽及制度。他又推測，特首有權在成員任期屆滿後委任新成員，指梁振英當年或委任「梁粉」進入委員會。他強調過往成員「有藍（絲）有黃（絲）」，會看得較細緻，確保不放過應起訴的人。