18日審訊完結 佔中9人案4月裁決 控方：法庭非論政之地 毋須理「爭普選」目的

踏入第18天審訊，法庭旁聽席每日均座無虛席，支持坐在犯人欄的9名被告。代表控方的刑事檢控專員梁卓然資深大律師昨回應辯方陳辭。

辯方：沒要求法庭政治判斷

對於辯方早前指示威目的是爭取普選行政長官，希望法庭考慮因此造成阻礙的合理性，控方再引用「楊美雲案」指出，阻礙是否合理和妨擾公眾，還需考慮阻礙的程度、時間、地點等，而終審法院於「黃之鋒案」指法庭不應參與政治討論，亦不會評價示威目的是否值得支持。控方重申法庭不是評價政治議題的地方，故不需考慮相關陳述。辯方則反駁稱，沒有要求法庭作政治價值判斷，重申普選是重要社會議題，盼法庭考慮市民是否不能忍受相關阻礙。

關於煽惑及煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪的合憲性，控方表示控罪合憲，並有明確法律標準，須證明被告作出煽動時，意圖或相信他人會受煽惑而干犯公眾妨擾罪；而證明是否有「煽惑」，着重於被告作出煽動當刻的意圖，並非煽動後的事態發展。控方不認為控罪會造成寒蟬效應或影響言論自由。

鍾耀華：真正審訊在歷史生命

散庭後，9名被告在法院大樓外輪流發言，呼籲大家堅持爭取民主。戴耀廷說，由2013年起開始組織運動至明年裁決，經歷6年之久，但他不會放棄和平爭取民主。他寄語港人仍要對香港未來抱有希望，一起干犯「散播希望」的罪。陳健民說，很多證供顯示市民自發佔領，為基本自由爭取普選，認為港人已明白要「命運自主」。

甚少公開發言的被告鍾耀華說，真正的審訊並不是在法庭內，而是在歷史和大家生命當中。他說，法庭不能捕捉雨傘運動的真相，例如大家對香港的緊張和關心、付出的血汗和眼淚、承受生活的重擔也要繼續參與運動的決心，「我始終不相信，經歷過自由的我們，會甘心做一隻籠中鳥」。各人發言期間，多人眼泛淚光，邵家臻以紙巾拭淚。

【案件編號：DCCC 480/17】

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