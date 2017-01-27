慶175周年 警隊騷裝備 無水炮車

【明報專訊】香港警隊喺1844年5月1日成立，下年邁向第175周年，警方正籌備一連串慶祝活動。打頭炮嘅活動就係下年1月舉行嘅「香港警隊175周年大匯演暨警民同樂日」，將會有得睇步操隊同樂隊表演、反恐部隊障礙挑戰賽等，仲有機會睇警隊裝備，如裝甲車、交通警車，至於好多人想睇吓佢廬山真面目嘅人群管理特別用途車，即「水炮車」，就未有得睇，Emily同大家一樣都有啲失望！
同樂日下年1月12、13、19、20日喺黃竹坑警察學院舉行，警方會喺周日（16日）向公眾免費派發門票，先到先得。警察學院副院長陳民德話，同樂日節目豐富，包括有步操隊同樂隊表演無口令步操、警犬隊示範、機場特警同反恐特勤隊嘅反恐部隊障礙挑戰賽等。
當日亦會展示警隊裝備，例如機動部隊嘅裝甲車、小艇隊嘅高速快艇、交通警車等。咁究竟有無得睇警方今年新引入嘅3部「水炮車」？陳sir就話，因為「水炮車」仲未投入服務，有關嘅應用仲研究緊，所以唔會喺同樂日上展示。
明年推特別郵票首日封
另外，警察學院院長劉賜蕙話，警隊會同香港郵政合辦發行一套名叫「我們的警隊」嘅特別郵票同首日封，下年4月30日推出。警方亦會喺5月出版紀念特刊，輯錄幾百張精選圖片，喺各大書局發售。警方仲會開辦歷史建築導賞團及展覽，例如5月至9月會喺「大館」展出同警隊歷史有關嘅展品。