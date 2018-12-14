2.6萬人問卷 八成支持 譚文豪拋民調倡設動物車廂

答題者近八成寵物主人

佢喺網上同地區派問卷，兩個月內共有約2.6萬人參與調查，當中82.8%受訪者支持港鐵設立動物車廂，即有逾2萬人；14.3%就喺有限制條件下支持，約2.9%反對。

參與Jeremy問卷嘅人數不少，但大部分都係寵物主人，共78.5%有養貓狗。假如港鐵設動物車廂，應該有咩規例？九成受訪者都認為主人有責任管束動物，37.3%認為寵物必須留喺箱內。此外，部分受訪者都表達擔憂，12.7%認為動物叫聲可能影響車廂安寧，19.2%擔心有異味或整污糟車廂。

港鐵：為乘客利益暫不改安排

Jeremy舉台北捷運為例，法例明確限制動物種類、籠嘅尺寸，亦鼓勵寵物箱內增設尿墊，避免造成滋擾。除港鐵外，Jeremy建議巴士公司參考台北嘅「假日友善狗狗公車」，劃出巴士線喺假日指定班次畀動物搭車。佢話九巴曾表示如果《公共巴士服務規例》可以修改會願意探討，批評港鐵連諮詢研究都唔願做。港鐵就同Emily講，了解到乘客對攜帶動物進入鐵路處所一直有不同意見，有支持亦有反對，因應港鐵現時係使用率非常高嘅鐵路系統，以乘客整體利益為前提下，認為不宜改變目前安排。