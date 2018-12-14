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港聞
2018年12月14日星期五
港聞二
律政不控梁未尋獨立意見 前刑檢專員：非常驚訝
梁美芬：邀鄭若驊立會交代機會不高
佔中案辯方結案：學生領袖籲留守 至釋放被捕學生
限時用公民廣場違憲 行政署將上訴
安老院冲涼無遮掩 社署早知僅警告 申訴署批執管鬆法例過時 侵私隱用錯藥無法檢控
劍橋易手後創辦人續任董事 倡社署考慮公開東主往績
中成藥註冊行8載 近四成申請屬「過渡」
含強毒藥材「心丹」 加非中藥成分即避監管
稱監察沙中線偏離圖則否 靠港鐵文件 路署監核顧問：巡查路線港鐵建議
日本被拘保釣成員 中國領事探視
率團晤張曉明 唐英年：有談港獨無提23條
見習工程師終點前病發亡 渣馬無選手健康問卷 官：為何要商19年
非禮案「道士」：「二千年女妖」附事主
藥行控3前員工擅製海狗丸
酒精測試超標兩倍 駕保時捷撞咖啡店 青年涉酒駕被捕
未見繫安全帶 工人拆棚失足墮斃
智庫研究：大灣區高等教育人口比例低
關注性侵 葛珮帆陳志全自揭曾被非禮
男子追巴士拍碎車門
改革開放40年系列：西北首個外商 織廠運作受制哈密瓜 最憂航空安全 唐英年：赴疆與父分機坐
遵父命棄學從商從政 「沒法遺憾了」
展望．貿易戰：指港處夾縫百年 最叻走位化危為機
中大生創30分鐘廉價驗流感 在家採樣照燈 拍照上傳AI分析
血清三型球菌病發升 大部分港產變種引起
美官見周浩鼎：關注港人權
尊子漫畫
2.6萬人問卷 八成支持 譚文豪拋民調倡設動物車廂
醫委會選出3病人代表
叫博士生做研究要寫低 梁振英未忘泛民「拉死創科局」
慶175周年 警隊騷裝備 無水炮車
澳駐港領館聖誕卡 小六生手筆
審計批收視低 港台節目欣賞指數最高
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律政不控梁未尋獨立意見 前刑檢專員：非常驚訝
梁美芬：邀鄭若驊立會交代機會不高
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審計批收視低 港台節目欣賞指數最高
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