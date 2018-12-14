美官見周浩鼎：關注港人權

周浩鼎表示，美國國務院官員關注到DQ、取締民族黨和《金融時報》亞洲編輯馬凱不獲續批工作簽證及被拒入境等事件，而他則由梁頌恆、游蕙禎宣誓事件，說到立法會議員朱凱廸參選鄉郊代表被取消資格，向美官員解釋被DQ者是違反《基本法》第104條要求宣誓效忠香港特區和擁護《基本法》的要求；至於馬凱事件，他向美官員稱是因特區政府已說將禁止民族黨運作，但馬凱仍代表其任第一副主席的香港外國記者會，邀請民族黨前召集人陳浩天演講，或涉違反一國兩制，而按國際慣例不批簽證不需解釋。

周稱美沒說改獨立關稅區地位

周浩鼎說，美方表示支持一國兩制，會繼續關注留意香港保護人權；他認為，對方對他的說法未必會「照單全收」，但他希望向美方闡述他在香港見到的「事實版本」。

他又指，美方沒有表示要改變香港獨立關稅區地位，又從美方官員口中了解到外界關注建議改變香港獨立關稅區地位的報告並非官方報告。周浩鼎認為雙方有共識，香港的獨立關稅區地位對香港和美國都重要。