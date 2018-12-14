血清三型球菌病發升 大部分港產變種引起

研究分析4個時段的數據，包括未有肺炎球菌疫苗的時段一（1995年至2004年）、疫苗只於私營市場供應的時段二（2006年至2009年）、混合使用7價、10價及13價疫苗的時段三（2010年至2014年），以及只接種13價疫苗的時段四（2015年至2017年）。結果顯示，整體5歲以下兒童感染侵入性肺炎球菌的病發率下跌53%，當中2歲以下的病發率跌85%。

可致短時間「插水式」惡化 13價疫苗難防

不過，研究發現血清三型肺炎球菌的病發率上升，由時段一的每10萬人有0.2人感染，攀升至時段四的每10萬人有5人感染。團隊又分析29個血清三型的樣本，在時段四出現的27宗個案中，有19宗為感染變種ST6011血清三型。參與研究的港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，ST6011為「香港特產」，兒童病情易在短時間出現「插水式」惡化。

香港中文大學兒科學系韓錦倫表示，血清三型球菌比較「麻煩」，因會製造黏液作保護，令抗體較難消滅該菌。他指一般會用盤尼西林治療患者，本港的抗藥情况「不是這麽差」，只要及早用藥應可救活病人。

另外，《流感速遞》指本地流感活躍程度持續升，實驗室於12月2日至8日檢出6.25%季節性流感病毒，低於10.7%基線，但衛生防護中心預計冬季流感季節即將來臨。