中大生創30分鐘廉價驗流感 在家採樣照燈 拍照上傳AI分析

中大由2010年已開始參加一年一度「國際遺傳工程機器設計競賽」，今年參加比賽的研究團隊由12名來自不同學科的學生組成，除了有生物醫學學院、生命科學學院等相關學系的學生，比賽亦吸引來自工程學院及商學院的學生參加。負責帶隊的生命科學學院副教授陳竟明表示，所有參賽的學生均需接受生物學實驗的基本訓練，而他們在設計作品時亦可貢獻自己專業的知識。

團隊隊長、就讀數學與信息工程學三年級的劉殷因表示，他們早於一年前已籌備參賽，在選定題目、翻查論文及做實驗上均花了數個月時間，「最初想做牙菌膜益生菌，花了好幾個月研究，不過教授不贊同，後來就改為做流感快速測試」。

他們說，流感初期症狀與普通傷風感冒相似，例如咳嗽及發燒，因很易混淆而未能及時對症下藥，而現行市場上的流感病毒快速測試費用數百至過千港元不等，因此想設計出一種低成本、可自行在家中檢測流感的快速測試工具，方便市民及早求醫。

國際賽獲金獎

團隊研究主要分兩部分：他們透過改造一種熒光核酸適體（Light-up RNA Aptamer）製成病毒試劑，當與流感病毒中RNA結合時會發出可見熒光；另外他們亦設計了一個熒光探測儀及以人工智能技術（AI）分析影像的系統。用家先要將鼻液與病毒試劑在試管中混合及加熱，再放入熒光探測儀檢測熒光，用手機鏡頭對準熒光部位拍照，將照片上傳人工智能系統分析後，便可知是否受流感病毒感染。

團隊表示，整套流感快速測試工具成本少於100港元，過程容易，檢測時間只需約30分鐘，影像處理的準確度亦達83%，不過未達推出市場的階段。他們期望能改良工具，如令熒光達肉眼可分辨的水平、在一次測試中可確定病毒類型（即甲、乙或丙型）及其亞種（如H1N1、H5N1及H7N9等）。團隊中亦有成員將繼續研究，並發表學術文章，為未來推出市場作準備。