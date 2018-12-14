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港聞二

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遵父命棄學從商從政 「沒法遺憾了」

【明報專訊】唐家先祖早於清代已在無錫創立織布廠。唐英年的爺爺唐君遠1949年見證新中國成立，由紡織廠「老闆」改當「經理」，文革時期遭迫害，至「四人幫」倒台，他組織「愛國建設公司」呼籲海外親友回鄉投資，其子唐翔千響應。原走學術路的唐英年也是在父親要求下，參與改革開放事業，及後經商從政，至2012年特首選舉敗選。唐英年如今談起：「（如走學術）條路好不同，但這個時候，沒法遺憾了。」

重視內地市場的唐家，與領導人亦多接觸。1984年，唐翔千率工商界訪問團赴京，獲鄧小平接見，唐翔千自報家門︰「我說的是無錫話」，會後獲鄧小平握手一句︰「放心吧，（香港）50年不變——不會變的。」肯定了唐翔千投資大陸的決心。翌年，唐翔千與朱鎔基討論後，於深圳開發電子生意，首3年虧損6000多萬元，應驗了其父所言「虧本當作是孝敬」。

02年朱鎔基訪港拍臂 「跟你爸太熟了」

不過連領導人也記得唐家的貢獻。朱鎔基2002年底訪港時，當眾拍着時為工商及科技局長的唐英年膀臂說：「我跟你爸爸太熟了。」及後唐英年官拜政務司長，在2012年參選特首，獲父親支持，更傳出唐翔千打電話給選委拉票，唐英年以充分理據澄清︰爸爸無錫口音難明，「相信冇乜可能」打電話予選委。唐英年最終敗選，現今回看終不悔：「做了這選擇，不要緬懷，緬懷過去沒有用，做人要往前看。」

相關字詞﹕改革開放40年

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