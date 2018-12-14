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關注性侵 葛珮帆陳志全自揭曾被非禮

【明報專訊】「#MeToo」風潮席捲全球，但性侵報案程序繁複，醫學界立法會議員陳沛然昨日提出的無約束力議案，要求政府在公營醫院內增設性暴力受害人及受虐兒童危機支援中心。會上民建聯葛珮帆及人民力量陳志全公開兒時被非禮的經歷，議案最後獲得一致通過。

促設支援中心議案通過

會議上，葛珮帆透露小時候在公共交通工具上曾被非禮，「那一剎那是驚，本能反應是freeze了，硬化了，不懂郁，不懂說，什麼都不懂做」。她表示，這些女性往往都要待長大後才了解自己經歷的是非禮，又指「性侵犯」在香港是禁忌，而且報案程序繁複，「要落5至7次口供」，不少受害人都會因此卻步。

陳志全亦表示小時候去游泳時「都曾經被人摸大髀」，也試過「著短褲搭地鐵被人搣pat pat（屁股）」，當時不知應如何反應。他又指性侵受害人不止女性，更應包含性小眾及性別小眾人士，而他們在面對性暴力事件時遇到的阻力更大。

陳沛然說，目前性侵案報案程序複雜，受害人需要到不同地方，如警方、法醫處重複描述自己被侵犯經過，變相是二次傷害，故盼醫院能設立24小時一站式危機支援中心。

勞工及福利局長羅致光回應稱，受到性暴力對待的朋友的第一站不一定是去醫院，受害人未必一定需要醫療服務。警方也會盡可能安排相同性別警員接見受害人，並認同應避免受害人重複描述案情，減少傷害。

相關字詞﹕性暴力 陳志全 葛珮帆 #metoo

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