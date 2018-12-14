智庫研究：大灣區高等教育人口比例低

倡粵港澳共建「灣區大學」

中新社報道，有關報告主要分析大灣區人才建設的優勢及挑戰等，指出粵港澳三地合作不緊密、抑制人才流動的積極性，並引述香港科技大學人文與社會科學部教授崔大偉認為，大灣區內人才融合很有必要，多數香港畢業生不願往內地工作為主要問題，需要解決。

全國政協副主席梁振英昨在一個討論粵港澳大灣區的論壇致辭說，香港有內地制度沒有的優勢，大灣區共有兩種制度、三種海關，因此需跨越兩制之間的障礙。中央高度支持粵港澳大灣區發展，例如去年港澳特首與國家發改委主任何立峰、廣東省長馬興瑞簽署協議時，就由國家主席習近平見證，「內地其他城市群之間的發展，主席（指習近平）就不會見證」。

梁振英又說，香港與其他大灣區城市在生產、生活成本上差異不少，尤其是地價、房價方面，如港珠澳大橋連接的大嶼山及珠海，前者房價為後者6倍。他的友人退休後賣掉香港住宅，購入珠海西部的房產，差額可作退休金之用。

梁續說，過往若該友人來港聚餐，至晚上約10時就因尾班船已過，無法返回珠海而必須在港租住酒店；形容現時港珠澳大橋開通後就很方便。他並將這種行為與倫敦類比，有英國人退休後因倫敦物價高昂的關係，會搬往英國西部，至有需要時才乘火車往倫敦。