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酒精測試超標兩倍 駕保時捷撞咖啡店 青年涉酒駕被捕

【明報專訊】一名手戴20萬元名表的19歲青年，昨日凌晨於上環駕駛保時捷跑車，其間失控撞入一間路邊咖啡店。青年酒精呼氣測試達60多度，超標約兩倍，警方以涉嫌酒後駕駛將他拘捕。有大律師表示，如酒精濃度超出60度，有可能被判即時入獄，但法庭一般會給予初犯者機會，以其他刑罰取代入獄。

昨日凌晨3時許，19歲梁姓青年駕駛保時捷跑車沿皇后大道中西行，至189號對開左轉時失控剷上行人路，撞入一間咖啡店。跑車車頭嚴重損毁、冒煙，咖啡店門口玻璃全部碎裂。意外後梁可自行離開車廂，他手部輕傷、頭部紅腫。

警方接報到場為梁做酒精呼氣測試，測試結果60多度，超過法定度數22度約兩倍，以涉嫌酒後駕駛將他拘捕。根據車輛登記資料顯示，梁並非跑車車主。

酒後駕駛刑罰分為三級制。根據運輸署資料，超過22度屬第一級，超過50度為第二級，超過67度屬最嚴重的第三級，可判即時判監。

店主：維修要十多萬

大律師陸偉雄指出，梁的酒精測試結果為60多度，剛好踏中灰色地帶，「因以不同機器測試，結果可能有偏差，有機會跌落50多度」。他續稱，鑑於事主只有19歲，如是初犯、無案底及認罪，加上「良好求情」，法庭多會以其他刑罰取代入獄，「法庭多給予機會初犯者」，但陸相信梁會被停牌約一至兩年。

咖啡店門口被撞毁，店主鄧太稱其店開業超過10年，為維修事宜感到煩惱，「都要十幾萬，好多錢」，又說店舖業主昨已跟她聯絡，了解是否需要協助。陸偉雄表示，保險公司不會就醉駕賠償，東主須直接向司機追討，他相信獲賠機會甚高，着店主不用擔心。劉德華主演的電影《大隻佬》曾在此店取景。

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