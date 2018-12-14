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非禮案「道士」：「二千年女妖」附事主

【明報專訊】報稱道士的中年漢，涉嫌於8個月間藉詞驅鬼、趕走嬰靈及檢查是否有屍毒等，多次非禮一對母女，案件昨在區域法院續審。涉事母親供稱道士曾向她表示有「二千年女妖」寄生在她體內，又謂跟「地界」、「天界」熟稔，可以幫她解決健康問題。女兒則強調從不相信道士所說，惟道士仍以檢查是否有「屍毒」為由，伸手進她衣服內非禮，此後她不斷發噩夢遭對方追斬。

年約40歲的母親X供稱，她身體長年虛弱多病，一天需吃28至30顆藥丸，曾尋求中西醫、針灸或物理治療皆無功而返，最後向靈媒求助。她曾往內地找靈媒求助，上香驅「嬰靈」；又試過拜訪「觀音教」師傅，開壇作法，喝「符水」及將「朱砂」塗在身上。

直至前年X癲癇發作，X好友的男友上門幫她起「結界」進行「封屋」，希望靈體不能進入屋內，惟其癲癇漸見嚴重，對方自覺法力不足，便叫他師父、即被告上門協助。被告入屋後用力捉實X中指念念有詞，自稱正跟靈體溝通，又謂跟「地界」、「天界」熟稔，可以幫她解決健康問題。被告更跟X說有一「二千年女妖」寄生在她體內，並稱女妖企圖用X生命換命重生，進行「奪舍」程序。

另外，庭上播出女兒Y（案發時15歲）的會面錄影，Y指稱被告於案發前已曾到家替母親施法數次，有次母親正暈倒在地，被告卻拒絕Y的要求召救護車，只用力按着Y雙手籲她冷靜。Y續指，被告沒交代所屬宗教或團體，只稱自己是「正道」，被告曾給她草藥洗澡用，惟她謂「我信基督教，不信這些」，並將草藥扔棄。

拍打頭部左眼 母吐綠色液體

去年3月底某日，Y在街上暈倒，被告上前拍醒她並指她「鬼上身」，她堅持自己只是身體不適，更稱「唔關嗰啲嘢事」。同夜，被告到家中替母親X施法，過程中她看見母親失魂落魄、瞪大雙眼，被告則不斷大力拍打母親頭部及左眼，使母親吐出一些綠色液體。Y覺得害怕，隨後睡着，朦朧中看見被告進入房間，伸手進她衣服內摸胸和下體；她質問被告「做咩」，被告則回應「幫你檢查有沒有屍毒」。Y稱此後不斷發噩夢，夢見被告追斬她，亦因此失眠。

被告袁銘權（56歲）被控7項非禮及1項襲擊他人致造成身體傷害罪，審訊今續。

【案件編號：DCCC 176/2018】

相關字詞﹕驅鬼 襲擊他人致造成身體傷害罪 非禮 道士

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