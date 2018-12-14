見習工程師終點前病發亡 渣馬無選手健康問卷 官：為何要商19年

母質疑轉院耗時長

事主吳卓諭（終年24歲）的母親楊婉華供稱，2015年1月25日早上9時，她收到主辦方來電，稱兒子跑步時暈倒，送入律敦治醫院。楊一小時後抵達，及此才得悉兒子心跳曾停頓，醫生其後稱儀器不足，需轉往東區醫院，她不解調院過程為何耗時這麼久。

10公里出事比率較高

香港業餘田徑總會秘書處行政總監伍于豪供稱，渣馬舉行19年來，致命的事故中，10公里參賽者出事的比率較全馬或半馬參賽者高。2015年約7萬人參加渣馬，10公里賽佔總人數一半，且10公里賽沒有特別門檻。

死因研訊主任提問，總會若設定問卷予10公里賽報名人士，讓他們評估自己能力，是否能保障報名人士。伍認同並承認總會曾討論此事。死因裁判官聞言質問何以19年後仍然在討論階段，伍回應指總會未下決定。

事主成績中上 不需急於衝線

伍根據紀錄陳述，事發當日，事主在早上7時15分在東區走廊起跑，用了65分鐘跑至第9公里，屬中上成績，不需急於衝線過終點。事主跑至距離終點約500米，在銅鑼灣怡東酒店外的折返點暈倒。

家屬一方問及，事主的號碼布背面填有緊急聯絡人資料，出事後卻沒有人通知家屬。伍解釋，醫療輔助隊很快已派員到場，或因忙於急救而未有查看號碼布。

為事主急救的醫療輔助隊隊員黃玉春供述，當日他聽見「砰」一聲，事主雙腳跪地，不省人事。其後事主突然雙手抽搐，失去呼吸，舌頭彈出，面無血色。另一隊員劉美娟則指，整段當值時間她沒有見過急救單車隊巡邏，但事發約兩分鐘後，消防處的急救電單車就抵達。而救護隊目潘國華亦指，救護車與他同時到場，即時用心臟除顫器為事主急救。研訊今續。

【案件編號：CCDI-45/15】