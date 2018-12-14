率團晤張曉明 唐英年：有談港獨無提23條

未談朱凱廸選舉資格

張曉明昨早在釣魚台大酒店會見約40人的香港友好協進會訪京團。唐英年會後稱會面歷時1小時30分，引述張向協進會提出4點要求：堅定不移支持特區政府依法施政，全面發展經濟、改善民生；進一步促進香港經濟社會發展融入國家大局面；社會建設進一步加快努力；做好青年發展工作。

唐英年說，會面沒有特別提及23條本地立法，但相信中央與特區政府會有所謀劃，強調原則上港府有責任盡快落實，履行憲制責任。被問到有否討論取消朱凱廸2020年參選立法會換屆選舉資格，唐英年則稱會上未有討論有關議題，但相信選舉主任會考慮一籃子因素後，再獨立做決定。

政協引述張：港人需加強理解憲法

全國政協委員馬浩文引述張曉明稱，要優先處理房屋等民生問題，又提到港人需對《憲法》和《基本法》加強認識和理解，重申除《基本法》有規定外，《憲法》也適用於香港。另一委員吳傑莊說張提及要為香港青年發展「鋪橋搭路」。港區人大代表陳勇表示，張形容香港現時穩中向好，中央樂意支持有利香港的措施。

訪京團今日繼續行程，將拜訪統戰部、全國人大及政協，料獲中央政治局常委、現任全國政協主席汪洋接見。