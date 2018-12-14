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稱監察沙中線偏離圖則否 靠港鐵文件 路署監核顧問：巡查路線港鐵建議

【明報專訊】沙中線紅磡站工程調查委員會昨日續訊。受路政署委聘、協助監察港鐵沙中線工程進度的監核顧問「運基公司」，其項目經理麥汝文昨供稱，團隊需監察施工有否「偏離圖則」，但主要靠港鐵文件紀錄判斷，除了政府邀請每季一次的例行視察，否則日常不會巡地盤。他又透露巡查路線是由港鐵建議。

另外，有份處理風波、10月退休的路政署前署長鍾錦華料今午上庭，是首名作供的政府證人。

日常不巡地盤 只應要求每季例查

路政署鐵路拓展處委聘的顧問運基公司的項目經理麥汝文作供稱，團隊角色在於確保港鐵在沙中線工程的財政、進度及公眾安全等環節符合合約要求，亦會特別留意偏離工程設計原意的施工。

委員會主席夏正民質疑，單靠文件紀錄「不能檢討最終成果」，道理如買樓般，「看售樓書外，亦要去『睇樓』」。麥汝文稱，日常持續到地盤監督是港鐵職責，運基財力資源有限，「用盡人力滿足路政署要求」。根據今年路政署呈交立法會文件，政府委聘運基作監核的預算總開支約2億元。

麥汝文強調，工地巡查「不是公司工作範圍」，並指巡查需先得鐵路拓展處及屋宇署建築物條例小組許可；每季例查亦是應政府要求。夏正民問為何巡查有限制，麥說「自己不熟細節」，要留待公司另一證人、將於今早作供的董事楊偉雄解答，但他重申無多餘人手做「額外工作」。

被問港鐵可自選檢視部分 「可以咁講」

港鐵代表資深大律師Philip Boulding展示2015年起，多張東面連續牆削走頂部、拆走螺絲帽工地照片，質疑若運基曾巡查，若認為改動設計有問題「應當時出聲」，麥汝文反駁稱，巡查路線是由港鐵建議，因「工地有大量施工，不是隨處都去得」，須先得到港鐵同意，因此每次巡查前港鐵都事先知情。委員會成員Peter George Hansford追問，港鐵是否可選擇自己想檢視的部分，麥稱「你可以咁講」。

遭質疑漏眼 指每次巡3小時「睇唔晒」

委員會夏正民再質疑，「削頂」施工範圍大、長達半年，質疑運基「會否有人睇漏眼」，麥再否認，又指工地大，運基每次巡查只3小時，「睇唔晒」全部工程。

港鐵在2015年7月向屋宇署提交的施工圖則及文件被指「圖文不符」，港鐵圖則上反映保留螺絲帽的舊設計，連續牆削頂新設計等僅以文字交代。當年為港鐵製作圖則的工程設計顧問公司阿特金斯（Atkins），結構團隊主管（A隊）李運祥承認，圖則只反映設計原意，「不反映施工實况」，因公司不會派人到工地視察，但同意工程如有改動，須準備新圖則。

相關字詞﹕運基 剪筋門 剪鋼筋 沙中線紅磡站 沙中線調查委員會

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