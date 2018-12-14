含強毒藥材「心丹」 加非中藥成分即避監管

條例僅管「純」中藥 倡盡快堵漏

申訴專員劉燕卿稱，以上情况令人擔心，因這些「中藥保健食品」含毒性較高的中藥材，卻不受條例規管，「是否對市民健康造成威脅？是很大的疑問」。她說部分「保健食品」與註冊中成藥名稱、大部分成分、聲稱藥效、生產商均一樣，不排除有藥商將需註冊的中成藥加入非中藥成分後，避過條例規管，認為政府應盡快堵塞這漏洞。

報告又顯示，有聲稱可溫腎壯陽的「海狗丸」加入了膠原蛋白的非中藥成分，另有兩款「安宮牛黃丸」均含有牛黃、麝香、鬱金、黃連等成分，但其中一款加入了非中藥材成分葡萄籽，便不受規管。

另外，報告發現有白鳳丸獲發「確認中成藥過渡性註冊通知書（HKP）」，但與該產品同樣含有黃茋、當歸、香附等成分的白鳳丸，另標示含「其他」成分，標明沒根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。