中成藥註冊行8載 近四成申請屬「過渡」

食衛局：積極考慮改中成藥定義

食衛局及衛生署昨回應稱，認同規管中成藥有改善空間，會積極考慮和跟進報告建議，包括修訂《條例》的中成藥定義，計劃明年下半年提交立法會，另會透過5億元的中醫藥發展基金支援業界。

中成藥必須註冊的條文於2010年12月生效，至今年6月底的18,141宗申請中，成功申請「中成藥註冊證明書」（HKC）的不足一成，而同屬臨時註冊的「確認中成藥過渡性註冊通知書（HKP）」及「確認中成藥註冊（非過渡性）申請通知書（HKNT）」佔近四成（見右圖）。負責執行中藥規管工作的中藥組，原規定HKP持有人於2009年6月底前需提交所需的品質及成效資料等，但兩次延遲期限，至今有未交報告但有充分理據的個案，可因應實際情况補交，未有絕對期限。

取「過渡」即可續售 減註冊誘因

公署指出，取得HKP後仍可繼續出售，減低藥廠投資申請HKC的誘因，導致大量申請臨時註冊。

劉燕卿批評，市面上約三分之一中成藥為臨時註冊，情况惡劣。獲HKC的產品完全符合條例要求，對消費者保障較大。她又稱，大多獲HKP的產品最少已售賣近20年，仍未獲正式註冊卻可出售。有關當局未就此類產品訂立明確目標及時間表，令人質疑中成藥正式註冊的規定是否合理。

有中藥課程 無藥師註冊制度

劉燕卿說，不少業界人士反映本港中成藥註冊制度複雜及僵化。業界認為，政府提供技術支援仍不足，且註冊要求嚴苛。另外，調查又發現本港雖有中藥學位課程，但未有中藥師註冊制度。

公署提出12項建議，包括檢討註冊制，探討大量申請長期過渡的原因，以及為現時尚待處理的申請訂立時間指標等。

民主黨立法會議員黃碧雲指出，政府於2000年已有意全面規管保健食品，但延誤18年仍未有完整法例，她對政府的怠惰和「不作為」感強烈不滿及遺憾。

香港中成藥製造商聯合協會理事長江志雄稱，業界面對不少困難，如化驗所不足、化驗成本高昂，但結果不一定獲註冊，盼政府增加支援。